Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Gesamt-PMI in der Eurozone sank im November gemäß Erstschätzung von 50,0 auf 48,1 Punkte und somit in die Schrumpfungszone, so die Analysten von Postbank Research.Der Index der Industrie sei von 46,0 auf 45,2 Punkte gesunken, der PMI der Dienstleistungen von 51,6 auf 49,2 Punkte. ...

