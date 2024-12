Der Silberpreis ist in den letzten 12 Monaten um mehr als 20% gestiegen, weshalb das Edelmetall noch deutlich mehr Potenzial an den Tag legen könnte, welche Rolle die Industrie im Bereich KI und Solar dabei spielt, welche Ziele in 2025 in den Fokus rücken und welche Möglichkeiten sich im Bereich der Zertifikate anbieten erfahren Sie in diesem Interview mit Christian Köker, HSBC.