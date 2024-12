Mailand (ots/PRNewswire) -NTC, ein internationales, auf Forschung und Entwicklung spezialisiertes Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Italien, präsentiert positive Ergebnisse der Phase-II-MIRAKLE-Studie, einer multizentrischen, randomisierten, randomisierte, verblindete Phase-II-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Verträglichkeit von NTC014 (Chinolon-Antibiotikum + NSAID in Augentropfen) bei der Behandlung von bakterieller Bindehautentzündung bei Erwachsenen.Obwohl NTC014 aufgrund seines vereinfachten Therapieschemas in einer niedrigeren Dosierung als das Vergleichsantibiotikum verabreicht wurde - 25 % weniger Antibiotikum -, zeigten die wichtigsten Ergebnisse die Nichtunterlegenheit von NTC014-Augentropfen gegenüber dem Antibiotikum allein bei der mikrobiologischen Eradikation mit unerwarteten Wirksamkeitsergebnissen selbst bei Erregern, die als mittelmäßig oder resistent gegen das untersuchte Chinolon-Antibiotikum eingestuft wurden."Diese vorläufigen Ergebnisse bestätigen, dass NTC014 als neue Behandlung für bakterielle Bindehautentzündung in Frage kommt", Alessandro Colombo, Chief Scientific Officer, NTC, erklärt. "Wir wollen den Wert und das Potenzial von NTC014 mit soliden klinischen Nachweisen belegen und dabei auch berücksichtigen, dass dieses Medikament unserer Mission entspricht, zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen beizutragen, indem weniger Antibiotika für eine kürzere Behandlungsdauer ohne Anwendungsbeschränkung eingesetzt werden, auch im Falle einer nicht bestätigten bakteriellen Ätiologie.""Wir sind von den Gesamtergebnissen der Mirakle-Studie ermutigt", sagt Riccardo Carbucicchio, Chief Executive Officer von NTC, "NTC 014 ist die weltweit erste Kombination eines Antibiotikums und eines NSAIDs in dieser Klasse. Angesichts des erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarfs zielt NTC014 darauf ab, Ärzten eine wirksame Behandlung für mittelschwere bakterielle Bindehautentzündungen, eine häufige Augeninfektion, zu bieten. Wir sind davon überzeugt, dass NTC 014 ein großes Potenzial hat, und unser Ziel ist es, die kommerziellen Partnerschaften für dieses Projekt in den meisten Ländern der Welt vor Ende 2025 abzuschließen. Wir schließen nicht aus, diese Anlage auch für chirurgische Zwecke zu entwickeln."Bindehautentzündungen sind in den westlichen Ländern eine häufige Krankheit und stellen eine wirtschaftliche und soziale Belastung dar.Virale Bindehautentzündung ist die häufigste Ursache für infektiöse Bindehautentzündungen sowohl insgesamt als auch in der erwachsenen Bevölkerung, bakterielle Bindehautentzündungen sind die zweithäufigste Ursache und für die meisten Fälle (50-75 %) bei Kindern verantwortlich.NTC hat bereits erfolgreich die erste Kombination aus einem Chinolon und einem Steroid für die Behandlung nach einer Kataraktoperation entwickelt und auf den Markt gebracht1, die in fast 90 Ländern zugelassen ist und derzeit in 60 Ländern in Europa, Asien, Nord- und Südamerika und Afrika vermarktet wird.Informationen zu NTCEin pharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Mailand - Italien, mit Vertriebshändlern und Partnern in mehr als 100 Ländern, das sich mit der Erforschung, Entwicklung, Zulassung und Vermarktung von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln in der Augenheilkunde und anderen therapeutischen Bereichen wie Pädiatrie, Gynäkologie und Gastroenterologie beschäftigt. NTC bietet mehr als 200 Partnern innovative und qualitativ hochwertige pharmazeutische Standardprodukte. Weitere Informationen finden Sie unter www.ntcpharma.com1. Bandello F., et al. Eine Woche Levofloxacin plus Dexamethason-Augentropfen bei Kataraktoperationen: eine innovative und rationale therapeutische Strategie. Auge (2020), https://doi.org/10.1038/s41433-020-0869-1Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2081445/NTC_Pharma_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ntc-prasentiert-positive-ergebnisse-der-phase-ii-studie-mirakle-zur-untersuchung-eines-innovativen-medikaments-gegen-bakterielle-bindehautentzundung-302321679.htmlPressekontakt:M. Claudia Nacci,Beraterin für Unternehmenskommunikation,M: +39 349 0592805,Claudia.nacci@ntcpharma.com / Paola Dassié,Leiterin HR & Unternehmenskommunikation,M: +39 342 1487532Original-Content von: NTC Srl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130868/5924213