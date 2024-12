WELKENRATH/AACHEN (dpa-AFX) - Belgische Bauern blockieren bei Protesten mit ihren Treckern eine Reihe von Hauptstraßen nahe der deutschen Grenze. Unter anderem ist die Autobahn E40 in der Nähe von Welkenrath gesperrt, schreibt die belgische Bundespolizei auf ihrer Website mit Verkehrsinformationen.

Der WDR berichtete, dass schon in der Nacht die Autobahn A44 an der Anschlussstelle Eupen gesperrt gewesen sei. Knapp 50 Traktoren und eine mit Strohballen aufgeschichtete Wand hätten die Fahrbahn blockiert. Die Landwirte wollen demnach noch den ganzen Tag dort ausharren.

Freihandelsabkommen steht kurz vor Abschluss



Der Ärger der Bauern richtet sich gegen eine riesige Freihandelszone der EU mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur. Die Verhandlungen darüber stehen nach jahrelangen schwierigen Verhandlungen vor dem Abschluss.

Kritiker befürchten, dass europäische Landwirte künftig in einen gnadenlosen Preiskampf gezwungen werden und gleichzeitig die Regenwaldzerstörung in Südamerika befeuert wird. Die EU-Kommission verweist hingegen unter anderem darauf, dass das Abkommen Unternehmen in der EU schätzungsweise jährlich vier Milliarden Euro an Zöllen ersparen und die Exporte ankurbeln könnte. Eine Existenzgefährdung für europäische Landwirte sieht sie nicht./svv/DP/ngu