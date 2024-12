Der britische Ladegeräte-Anbieter Project EV hat ein 1-Megawatt-Ladesystem mit V2G-Technologie vorgestellt. Den Einsatz dieser Technologie erachten die Entwickler vor allem an gewerblichen Standorten, bei großen Flottenbetrieben oder an Autobahnraststätten als sinnvoll. Project EV gibt an, die V2G-Megawattlösung in Zusammenarbeit mit dem Department for Energy Security & Net Zero und Innovate UK entwickelt zu haben. Es handele sich um "eine der ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...