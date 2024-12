Hannover (ots) -- 400.000 zusätzliche Urlaubsmöglichkeiten in beliebten Reisezielen- Neuer Sommertrend: "Relax, Return und Rebook"- Am Mittelmeer: Jeden 3. Urlauber zieht es in ein TUI Hotel- Spitzenreiter: Türkei mit kräftigem Buchungsplus- Erweiterte Angebote: Starker Zuwachs bei dynamischen Reisen mit neuen Partnern- Frühbucher-Nachfrage boomt - 40 % Ersparnis bis Ende FebruarTUI geht im Sommer 2025 mit dem größten und vielseitigsten Urlaubsangebot an den Start und setzt damit den Wachstumskurs konsequent fort. "Wir bieten mehr Reisemöglichkeiten und kombinieren Top-Qualität mit besten Preisen", sagte Benjamin Jacobi, Vorsitzender der TUI Deutschland Geschäftsführung, bei der Vorstellung des Sommerprogramms 2025 in Berlin. TUI erweitert nicht nur das Angebot bei den eigenen Hotelmarken erheblich, sondern nimmt auch zahlreiche ausgewählte preiswerte Hotels neu ins Programm. "Unsere Gäste profitieren dadurch von 400.000 zusätzlichen Urlaubsmöglichkeiten in den beliebtesten Reisezielen, insbesondere in der Türkei, in Griechenland, auf den Kanaren, in Ägypten und Dubai", so Jacobi."Auch wenn unser Angebot für den Sommer jetzt schon vollumfänglich zur Verfügung steht, sprechen wir auch für diese Saison weiterhin mit den Hoteliers über zusätzliche Kapazitäten und neue Hotelkonzepte. Es ist uns wichtig, die enge Beziehung zu unseren Hoteliers weiter auszubauen, insbesondere angesichts der Marktaustritte in diesem Jahr. Dadurch schaffen wir gemeinsam attraktive, innovative und nachhaltigere Hotels, die für unsere Gäste immer wichtiger werden und auch langfristig die besten Chancen haben, um im Markt erfolgreich zu sein", sagte Stefan Baumert, TUI Chief Commercial Officer Markets.Starke Wintersaison als Sprungbrett für Sommer 2025Die Wintersaison verzeichnet ein starkes Wachstum. Urlauber buchen Sonne, Strand und Meer, was Ägypten und den Kanarischen Inseln ein deutliches Buchungsplus beschert. Auch entscheiden sich immer mehr Urlauber im Winterhalbjahr für eine Reise in die Türkei. Mit einem Buchungsplus von über 30 Prozent ist die türkische Riviera das Aufsteigerziel am Mittelmeer und Nummer drei im Beliebtheitsranking hinter Hurghada und Fuerteventura. Auch exotische Fernziele, insbesondere in Südostasien, boomen. Thailand und Indonesien gehören im Winter zu den Favoriten. Vietnam ist das Aufsteigerziel der Saison mit einer Verdreifachung der Gästezahlen. Hier eröffnet in zwei Tagen der neue Robinson Nam Hoi An als erster Club der Marke in Vietnam.Neuer Sommertrend: "Relax, Return und Rebook"Der nächste Sommer rückt immer stärker in den Fokus. Viele Gäste aus Deutschland planen bereits ihren Urlaub für 2025 oder haben schon gebucht. Dabei zeichnet sich ein überdurchschnittlich starker Trend zum Frühbuchen ab. "Interessanterweise haben sich noch nie so viele Urlauber ihre Wunschreise für den nächsten Sommer bereits unmittelbar nach der Rückkehr gesichert - das Stichwort ist 'Relax, Return und Rebook'", so Benjamin Jacobi.Eröffnung neuer Resorts der TUI HotelmarkenDie eigenen Hotelmarken bleiben Wachstumstreiber, denn jeder dritte Urlauber entscheidet sich in den Top-Zielen am Mittelmeer für ein TUI Hotel. Als größter Ferienhotelier Europas will TUI das Portfolio mittelfristig auf 600 Hotels weltweit ausbauen. Mit den eigenen Hotels setzt TUI neue Maßstäbe für alle Zielgruppen, denn die Hotels stehen für Qualität, Vielfalt und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.Prominente Neuzugänge sind drei TUI Blue Hotels auf Rhodos, Teneriffa und in Marsa Alam sowie der erste TUI Kids Club Wangerland an der Nordsee und ein weiterer auf Korfu. Auch bei dem modernen Apartmentkonzept TUI Time To Smile gibt es Zuwachs auf Zypern, Kos und an der Algarve. Im preisbewussten Segment bei TUI Suneo sind zwei Hotels in Tunesien und Marokko neu im Programm. Robinson geht pünktlich zur Sommersaison mit den rundum erneuerten Clubs Robinson Maldives und Robinson Fleesensee an den Start. Zudem feiert der Robinson Fieberbrunn in Österreich seine Premiere.Türkei, Griechenland und Mallorca sind Spitzenreiter auf der MittelstreckeDie Türkei nimmt bei Urlaubern aus Deutschland die Pole-Position ein und wächst aktuell um über 30 Prozent. TUI will den Erfolg des starken Sommers 2024 mit über einer Million Gästen im nächsten Sommer übertreffen und baut das Flugangebot auf mehr als 1.600 wöchentliche Verbindungen nach Antalya, Dalaman, Bodrum und Izmir weiter aus. Die griechischen Inseln starten ebenfalls mit einem hohen Buchungsplus in die Sommersaison. Auch hier erwartet TUI wieder über eine Million Urlauberinnen und Urlauber aus Deutschland und erweitert das umfangreiche Angebot, insbesondere auf Rhodos, Korfu und Zakynthos. Mallorca entwickelt sich immer mehr zum Mekka für Sportbegeisterte mit einer wachsenden Nachfrage, die weit über die Hauptreisezeit hinausgeht. Der TUI Palma Marathon Mallorca unterstreicht das Engagement der TUI auf der Baleareninsel. Jacobi ist zuversichtlich, die starke Marktposition im kommenden Jahr weiter zu festigen, insbesondere durch Angebote im Frühling und Herbst. Mit über 220.000 Flugsitzplätzen und 88 wöchentlichen Flügen ist die Insel Spitzenreiter bei TUI fly.Mehr Flexibilität und Millionen neue Reisekombinationen durch dynamische PaketeTUI wächst mit individuellen, dynamisch zusammengestellten Reisen, auch durch die Anbindung weiterer Fluggesellschaften, wie Ryanair und British Airways. Damit entstehen Millionen neue Kombinationsmöglichkeiten, die günstigere Paketreisen für viele Reiseziele ermöglichen. "Unsere Gäste profitieren von noch mehr Flexibilität und attraktiven Flugpreisen. Ob Städtereisen, Fernziele oder Kurztrips - die Kombinationsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Die Direktanbindung der Fluggesellschaften ermöglicht auch viel mehr dynamische Pauschalreisen", so Baumert.Fernreisen: USA bleiben FavoritDie USA bleiben auch 2025 das unangefochtene Lieblingsziel für Fernreisen mit einem breiten Angebot in allen Bundesstaaten. TUI baut insbesondere in Florida, New York, an der Westküste und auf Hawaii weiter aus und ergänzt neue Rund- und Camperreisen. Die 16-tägige Rundreise "Sound der Südstaaten" ab Atlanta ist eine Zeitreise zu den uramerikanischen Musikstilen Jazz, Blues und Country, die durch Nashville, Memphis, New Orleans und Charleston führt. Chicago ist ein Aufsteigerziel und profitiert vom neuen Riu Plaza Chicago. Das Vier-Sterne-Stadthotel punktet mit zentraler Lage und schöner Rooftop-Bar.Autoreisen und Heimaturlaub wird früher gebuchtViele Urlauber schätzen auch im Sommer 2025 die Freiheit auf vier Rädern und buchen früher als im Vorjahr. Lieblingsziele bei Autoreisen sind aktuell Italien, Deutschland, Österreich und Polen, Aufsteiger ist Frankreich mit einem satten Buchungsplus. TUI nimmt viele außergewöhnliche Unterkünfte ins Programm auf. Ein Highlight ist die Marina Martinshafen auf Rügen mit Übernachtungen in Strandkorbzelten, auf Hausbooten oder im Lotsenhaus. Auch Glamping in Italien bleibt angesagt. Neuer Glamping-Hotspot an der mittleren Adria ist das neu erbaute kleine Resort Pineta Beach Village direkt am Strand mit modernen und geräumigen Mobile Homes.Frühbucherrabatte bis zu 40 ProzentFrühbucher profitieren aktuell von Ersparnissen von bis zu 40 Prozent. In der Regel gibt es die besten Angebote für den Sommerurlaub bis Ende Februar zu entdecken - für alle Reiseziele, egal ob nah oder fern. Die Rabatte sind abhängig von Vereinbarungen zwischen Reiseveranstalter, Fluggesellschaften und Hotels. Gemeinsam werden die günstigen Preise vereinbart, die dann ins Angebot kommen. Die Kontingente sind begrenzt, daher gilt: wer besondere Wünsche an Zimmer, Hotelausstattung und -lage hat, sollte die Angebote schon jetzt sorgsam prüfen und nicht bis zum Ende der Frühbucherpreise im Februar warten.Moderne Reisebüros und innovative VertriebskonzepteTUI investiert gezielt in die Modernisierung und Weiterentwicklung seiner Reisebüros. "Mit einer Kundentreue von 90 Prozent und einer herausragenden Kundenzufriedenheit sind unsere Reisebüros Dreh- und Angelpunkt der Kundenbindung", weiß Jacobi. Die Expertise der Mitarbeitenden ist dabei besonders wichtig, weshalb TUI verstärkt in die Ausbildung und Entwicklung seiner Mitarbeitenden im Reisebürovertrieb investiert. So starten in diesem Jahr so viele Auszubildende wie nie zuvor ihre Karriere im Unternehmen. Darüber hinaus hat TUI die "Young Stars Academy" ins Leben gerufen, ein innovatives Nachwuchsförderprogramm für zukünftige Führungskräfte im TUI Franchise Bereich. Im Bereich der Filialmodernisierung setzt TUI ebenfalls auf Top-Technologie. Im Jahr 2025 werden 30 Reisebüros als TUI Stores neu gestaltet, unter anderem in Hamburg, Bremen, Flensburg, Husum und Saarbrücken. Auch Standortverbesserungen und Umzüge sind geplant, beispielsweise in Göttingen. In den vergangenen zwei Jahren wurden bereits 100 eigene Reisebüros modernisiert. Neu eröffnet wurde erst kürzlich ein TUI Reisebüro in Recke.Information und Buchung in allen TUI-Reisebüros oder unter www.tui.com.