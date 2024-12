Mainz (ots) -Eine Lovestory zwischen einem Vampir und einer Sterblichen vor der Kulisse der Großstadt Frankfurt, Gruselfaktor inklusive: Die achtteilige ZDFneo-Serie "Love Sucks" mit Damian Hardung und Havana Joy in den Hauptrollen hat großen Erfolg bei jungen Zuschauerinnen und Zuschauern in der ZDFmediathek.Seit ihrer Online-Stellung am 11. Oktober 2024 erzielen die Abrufvideos der acht Folgen bislang 4,10 Millionen Sichtungen (Stand: 3. Dezember 2024) in der ZDFmediathek - 72 Prozent davon in der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, wobei der Anteil der 14- bis 29-Jährigen mit 48 Prozent sehr hoch ausfällt."Noch keiner unserer Serien zuvor ist es gelungen, einen so hohen Anteil an 14- bis 29-Jährigen in der ZDFmediathek zu erreichen. Wir freuen uns sehr, dass 'Love Sucks' mit der Verbindung aus Liebesgeschichte und düsterem Genre so viele Fans gewinnen konnte. Das bestärkt uns darin, auch weiterhin ungewöhnliche Geschichten zu entwickeln", so Frank Zervos, Leiter der Hauptredaktion Fernsehfilm/ Serie I und stellvertretender Programmdirektor.Im ZDFneoriginal geht es um Ben und Zelda, die sich wie Romeo und Julia unsterblich ineinander verliebt haben. "Love Sucks" erzählt mystisch, populär und dunkel die tragische Liebesgeschichte zwischen einem Vampir und einer Sterblichen. Und das mitten auf dem Rummel in der Banken-Metropole Frankfurt. In den Hauptrollen spielen: Damian Hardung, Havana Joy, Rick Okon, Stipe Erceg, Dennis Scheuermann, Anne Ratte-Polle, Dana Herfurth und Lotte Engels.Regie führten Andreas Prochaska und Lea Becker. Das Konzept zur Serie stammt von Marc O. Seng, der mit Julia Penner und Thorsten Wettcke die Drehbücher geschrieben hat. Die ZDF-Auftragsproduktion der Studio Zentral (Produzent Lasse Scharpen, Producer Hannes Höhn und Artemis Kobra) ist eine Koproduktion mit U5 Filmproduktion (Produzentin Katrin Haase und Produzent Oliver Arnold). Die Redaktion im ZDF liegt bei Petra Tilger und Nadja Grünewald-Kalkofen, die Koordination für ZDFneo bei Christiane Meyer zur Capellen.(Quelle: AGF Videoforschung, AGF SCOPE, Programmmarke, Sehvolumen Streaming ab 14 Jahren, 01.10.-20.11.24).KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Mailin Erlinger, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-14588 oder per E-Mail unter erlinger.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12154.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/lovesucks) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"Love Sucks" in der ZDFmediathek. (https://www.zdf.de/serien/love-sucks)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5924286