Baden - Die Schweiz wird länger als gedacht von Strom aus Atomkraft profitieren. Der Reaktor in Beznau - das älteste AKW der Welt, das noch am Netz ist - soll bis 2033 und damit 64 Jahre lang laufen. Das setzt Massstäbe für die anderen drei Schweizer Kernkraftwerke. Am Morgen gab der grösste Schweizer Energiekonzern Axpo überraschend bekannt, dass Block 2 des Kernkraftwerks noch bis 2032 und Block 1 noch bis 2033 laufen werden. Beznau 1 ist seit ...

