Leipzig (ots) -Der MDR hat mit "Tunnelblick - Das Duell Lochner gegen Friedrich" eine besondere Dokumentation über den Bobsport produziert. Der Film ermöglicht mit neuen Kameraperspektiven (Speeddrohnen, Onboard) einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen der Formel 1 des Winter - mit ganz persönlichen Momenten, vor allem der beiden Vorzeige-Piloten Francesco Friedrich und Johannes Lochner. Zu sehen ist die 30-minütige Doku am Samstag, 7. Dezember, in der "Sportschau" im Ersten. Zudem ist der Film ein Jahr lang in der ARD Mediathek abrufbar.Mit 150 km/h durch den Eiskanal zu fahren, bedeutet Fliehkräfte von bis zu 6 G zu ertragen. Damit besteht in jeder Kurve das Risiko, den Bob nicht halten zu können. Im schnellsten Sport des Winters entscheiden oft Millisekunden. Die Fahrt durch den Eiskanal ist deshalb nur etwas für ganz spezielle Sportler. Zu denen gehört auch Francesco Friedrich, der Überflieger aus Sachsen, der alles gewonnen hat und deshalb vermutlich der beste Bobpilot in der Geschichte des Sports ist. Und genauso Johannes Lochner, der den König vom Thron stoßen will. Ein Hochgeschwindigkeits-Duell, bei dem es keine Freunde gibt.Der Film zeigt nicht nur private Momente der Piloten und ihre Vorbereitung im Sommer, sondern befasst sich auch mit der speziellen Verantwortung, die ein Bob-Pilot für sein Team trägt. Ein Fehler und er riskiert einen Sturz für sich und vor allem auch für seine Anschieber. Die Doku thematisiert außerdem den psychologischen Druck in dieser Sportart und widmet sich den besonderen Herausforderungen wie Eis, Kufen und Gefährt. Wer findet das beste Setup und wer kann das Eis am besten lesen? Künste, die Zuschauerinnen und Zuschauern bislang oft verborgen geblieben sind. Wieviel Geld und Zeit investieren die Teams? Hier der von der Bundeswehr unterstützte Friedrich und da der "selbst-finanzierte" Lochner."Wir können ein Bier miteinander trinken aber im Eiskanal sind wir schärfste Rivalen", sagt Johannes Lochner, Welt- und Europameister im Zweier-Bob 2023 und Silbermedaillen-Gewinner im Vierer- und Zweier-Bob bei den Olympischen Spielen in Peking über seinen Dauerrivalen Francesco Friedrich, Doppel-Olympiasieger 2018 und 2022 in beiden Disziplinen. Lochner schaffte es 2022 zum ersten Mal Friedrich bei Groß-Ereignissen zu schlagen. Nun geht das Duell Platzhirsch gegen Herausforderer in eine neue Runde.