Die Nutzung von KI zur Optimierung von Marketingkampagnen ist ein schnell wachsender Markt mit erheblichem Potenzial für Effizienzsteigerungen und Budgetoptimierungen. Unternehmen in diesem Bereich haben gute Chancen, von diesem Wachstum zu profitieren, da weltweit zahlreiche Möglichkeiten bestehen, künstliche Intelligenz gezielt einzusetzen, um Marketingkampagnen effizienter und kosteneffektiver zu gestalten.

Chancen für Effizienz und Kostenoptimierung

Der globale Markt für KI im Marketing wird voraussichtlich von 15,84 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 107,5 Milliarden US-Dollar bis 2028 wachsen¹, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 31,6%.

Dank KI-gestützter Marketinglösungen können Kampagnen um 30-50% effizienter gestaltet und gleichzeitig die Kosten um 20-30% gesenkt werden wachsen2. Unternehmen können durch den Einsatz von KI ihre Marketingbudgets um bis zu 20% optimieren und dabei die Kampagnenleistung verbessern. Durch die Personalisierung von Marketingkampagnen mit KI kann die Konversionsrate um bis zu 30% gesteigert werden.

KI-Systeme können zudem große Datenmengen analysieren und präzise Vorhersagen treffen, was die Treffsicherheit von Marketingkampagnen um bis zu 40% erhöhen kann. Durch Automatisierung von Routineaufgaben mit KI können Marketingteams bis zu 30% ihrer Zeit einsparen und sich auf strategischere Aufgaben konzentrieren.

BrandPilot hilft Marketingziele effizient zu erreichen

Ein Unternehmen, dass von diesem Trend profitiert, ist das in Toronto beheimatete Unternehmen BrandPilot AI Inc. (ISIN:CA1053241073). BrandPilot AI zeichnet sich durch seine spezialisierte Plattform Spectrum IQ aus, die Unternehmen in stark regulierten Branchen wie Finanzen und Gesundheitswesen maßgeschneiderte Influencer-Marketinglösungen bietet. Die Nutzung von KI ermöglicht es, relevante Influencer effizient zu identifizieren und Kampagnen präzise zu steuern, was die Effektivität und Compliance erhöht. Zudem hat das Unternehmen bedeutende Fortschritte bei der Gewinnung neuer Kunden und strategischen Partnerschaften erzielt. Diese stammen aus verschiedenen Branchen, darunter Bergbau, Finanzdienstleistungen, Bankwesen, E-Commerce, Medizintechnik und Technologie.

BrandPilot stark in regulierten Branchen

BrandPilot AI fokussiert sich besonders auf Unternehmen in stark regulierten Branchen. Zu den Hauptzielgruppen gehören Finanzdienstleistungen und Banken, das Gesundheitswesen sowie die Pharmaindustrie. Darüber hinaus hat BrandPilot auch Kunden in weiteren Bereichen wie dem Bergbau, E-Commerce und Technologieunternehmen gewonnen. Die Plattform ist besonders attraktiv für mittelgroße Unternehmen in diesen regulierten Sektoren, die mit komplexen Vorschriften umgehen müssen und eine präzise Zielgruppenansprache sowie ein hohes Maß an Compliance benötigen.

Zusammenfassung

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Marketing entwickelt sich von einer Zukunftsvision zu einer Realität mit Wachstumspotenzial. Unternehmen können durch KI-gestützte Lösungen ihre Marketingeffizienz deutlich steigern - von präziseren Zielgruppenansprachen bis hin zur Optimierung von Budgets und Ressourcen.

Unternehmen wie BrandPilot AI zeigen bereits heute, wie KI in regulierten Branchen erfolgreich eingesetzt werden kann, um Marketingprozesse zu revolutionieren und gleichzeitig höchste Compliance-Standards zu erfüllen.

Der KI-Marketingmarkt wird bis 2028 voraussichtlich auf über 100 Milliarden US-Dollar anwachsen. Unternehmen, die jetzt in KI-Marketinglösungen investieren, sichern sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil in einer zunehmend datengetriebenen und personalisierten Marketinglandschaft.

Lassen Sie sich in den Verteiler für BrandPilot AI oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler BrandPilot AI" oder "Nebenwerte".

BrandPilot AI

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA1053241073

https://www.brandpilot.ai/

Quellen:

¹ MarketsandMarkets Research: "Artificial Intelligence in Marketing Market"

² McKinsey & Company: "The Age of Analytics: Competing in a Data-Driven World"

Gartner: "Predicts 2021: Marketing Budgets, Operations and Technology"

Salesforce: "State of Marketing Report"

IBM: "The Value of AI in Marketing"

Forrester: "The Future of Marketing"

Disclaimer/Risikohinweis BrandPilot AI

Interessenkonflikte: Mit BrandPilot AI existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der BrandPilot AI. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von BrandPilot AI können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von BrandPilot AI einsehen: https://www.brandpilot.ai/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung BrandPilot AI vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18788532-ki-marketing-milliardenschwerer-wachstumsmarkt-effizienzpotenzial