Die Hyundai-Logistiktochter Glovis hat Pläne für den Einsatz von 21 Brennstoffzellen-Lkw des Typs Hyundai Xcient zur Belieferung des Elektroautowerks namens Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) in Georgia bekannt gegeben. Nach der Inbetriebnahme werden die neuen Xcient-Lastwagen der Klasse 8 mit Wasserstoff-Brennstoffzelle Fahrzeugteile von HMGMA-Zulieferern in der Region zum Werk in Georgia transportieren. Hyundai gibt weiter an, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...