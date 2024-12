München/Frankfurt (ots) -Nach dem Start in Berlin steht das Lebensmittelangebot von Knuspr ab heute auch Prime-Mitgliedern im Rhein-Main-Gebiet und im Großraum München zur Verfügung. Kunden können ihren Lebensmitteleinkauf bei Knuspr bequem über Amazon.de oder die Amazon App erledigen.Mit der neuen Partnerschaft erhalten Prime-Mitglieder in allen Knuspr-Liefergebieten Zugang zu einem umfassenden Sortiment mit bis zu 15.000 Produkten. Im Rhein-Main-Gebiet umfasst das Liefergebiet 132 Postleitzahlgebiete rund um Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, Mainz und den Taunus. In München werden 148 Postleitzahlgebiete in und um München, Starnberg, den Ammersee sowie Augsburg bedient.Das von Knuspr angebotene Sortiment wird größtenteils direkt von Herstellern, Landwirten und Produzenten bezogen und umfasst frische, gekühlte und gefrorene Waren, Bio-Produkte, Getränke, Drogerie- und Haushaltsartikel sowie Tierbedarf und internationale Spezialitäten. Zudem profitieren Kunden von preiswerten Knuspr-Eigenmarken und wöchentlich wechselnden Angeboten.Zusätzlich bietet Knuspr sowohl im Großraum München als auch im Rhein-Main-Gebiet hochwertige Produkte von jeweils über 150 regionalen Erzeugern. Im Rhein-Main-Gebiet gehören dazu beispielsweise regionale Backwaren vom Backhaus Schröer, saisonales Gemüse vom Gemüsehof Reinheimer in Ginsheim und Fleischspezialitäten der Handwerksmetzgerei Lumb in Mainz. Im Großraum München bietet Knuspr unter anderem erntefrisches Gemüse von der Gärtnerei Böck in Neufahrn, handwerklich hergestellte Käsespezialitäten vom Tölzer Kasladen - bekannt vom Münchner Viktualienmarkt - sowie original französische Backwaren aus traditioneller Herstellung von der Boulangerie Dompierre in München.Die Lieferung erfolgt ab drei Stunden nach Bestellung in frei wählbaren einstündigen Zeitfenstern - von Montag bis Samstag zwischen 6 und 22 Uhr (1). Die Bestellungen werden in den Knuspr-Logistikzentren in Bischofsheim (für das Rhein-Main-Gebiet) und Garching (für den Großraum München) zusammengestellt und direkt von Knuspr geliefert. Der Mindestbestellwert beträgt 39 Euro. Ab 79 Euro ist die Lieferung kostenlos, ansonsten liegen die Liefergebühren je nach Bestellwert und Zeitfenster zwischen 0,90 und 4,90 Euro.Die Partnerschaft von Knuspr und Amazon.de startete zunächst im Liefergebiet von Knuspr im Großraum Berlin, wo Prime-Mitglieder seit dem 7. November 2024 Zugang zu Knusprs Lebensmittelangebot über Amazon haben. Das Angebot erfreut sich dort stetig wachsender Beliebtheit - Besonders gefragt sind die Frischekategorien von Knuspr: rund drei Viertel aller Bestellungen enthalten Obst und Gemüse."Knuspr auf Amazon" ist unter Amazon.de/knuspr (http://amazon.de/knuspr) und in der Amazon App verfügbar.---(1) Im Taunusgebiet wird zwischen 7 und 21 Uhr geliefert. In Augsburg und der Region Starnberg gelten eingeschränkte Lieferzeiten: montags bis samstags von 8 bis 12 Uhr und von 16 bis 20 Uhr.Pressekontakt:Knuspr | Großer Kern GmbHTimea Rüb-Scholzpresse@knuspr.deOriginal-Content von: knuspr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159077/5924511