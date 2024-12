Köln (ots) -Tradition, Leidenschaft und sportliche Hochspannung - das wöchentliche Top-Spiel der attraktivsten zweiten Liga Europas bekommt eine neue TV-Heimat! RTL Deutschland hat sich bei der heute zu Ende gegangenen Versteigerung der DFL-Rechte die exklusiven Free-TV-Übertragungen des Samstagabend-Spiels der 2. Fußball-Bundesliga gesichert. Eines der begehrtesten Sportrechte wechselt damit ab der Saison 2025/26 nach Köln. Das Paket umfasst insgesamt vier Spielzeiten und 33 Spiele pro Saison, die live bei RTL oder bei NITRO im Free-TV sowie gleichzeitig auf RTL+ zu sehen sein werden. RTL Deutschland hat sich zudem das attraktivste Highlight-Rechte-Paket für RTL+ gesichert, über das die Fans in den Genuss aller Highlights aus 617 Spielen der 1. und 2. Bundesliga, Relegation und Supercup kommen - bis zu 15 Minuten pro Spiel direkt nach Abpfiff.Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland: "Mit dem Top-Spiel der 2. Liga, in der Traditionsvereine mit einer enorm treuen Fangemeinde spielen, bieten wir ab der kommenden Saison noch mehr Live-Sport der Extraklasse bei RTL, NITRO und auf RTL+. Durch dieses attraktive Recht schaffen wir uns größtmögliche Flexibilität über all unsere Ausspielwege. Die Highlight-Rechte ermöglichen uns, die erste und schnellste Sportshow des Spieltages zu machen - alle Tore, alle Emotionen direkt nach dem Abpfiff. Snackable, in verschiedenen Längen, mobil sowie überall und jederzeit abrufbar. Ein individuelles und modernes Fußball-Angebot für alle Fans. Unser Ziel ist es, den schnell wachsenden Streamingdienst RTL+ weiter zu stärken und ab dem Jahr 2026 nachhaltig Gewinne zu erwirtschaften - die Bundesliga-Rechte sind dabei in unseren Planungen ein wichtiger Baustein."RTL Deutschland erweitert mit dem Erwerb der Bundesliga-Rechte sein hochkarätiges Fußballportfolio rund um die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, die UEFA Europa League & UEFA Conference League sowie die Live-Konferenz der 2. Bundesliga und ein Top-Spiel der englischen Premier League in Kooperation mit Sky.Pressekontakt:Bettina Klauser | VP / Leitung Kommunikation Information & Sport | T: +49 221-456-74100 | bettina.klauser@rtl.deKevin Hilger | Senior Manager Kommunikation & PR Information/Sport | T: +49 221 456-74104 | kevin.hilger@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5924508