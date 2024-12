FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE steht womöglich vor einem Verkauf seiner Beteiligung am Netzbetreiber Amprion. RWE wende sich an mögliche Käufer für seinen Minderheitsanteil an Amprion, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Demnach könnte die Beteiligung rund 2 Milliarden Euro wert und für Infrastruktur- und Pensionsfonds interessant sein. Die Abwägungen seien im Gange, RWE könne seine Pläne daher noch ändern.

An der Börse gab die RWE-Aktie im Dax zuletzt ein halbes Prozent nach. Im laufenden Jahr hat das Papier bereits ein Viertel an Wert verloren. Damit kommt RWE noch auf einen Börsenwert von rund 23 Milliarden Euro.

"Wie bereits bekannt, prüfen wir angesichts des hohen Kapitalbedarfs für den Netzausbau aktiv verschiedene Optionen und Finanzierungsmöglichkeiten", kommentierte ein RWE-Sprecher die Meldung gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Beim Thema Kapitalallokation diskutiert RWE bereits längere Zeit über Amprion. Der Netzbetreiber sei zwar sehr leistungsfähig, aber mit einem großen Investitionsbedarf verbunden, hatte RWE-Finanzchef Michael Müller im Mai gesagt.

Amprion ist in Deutschland einer von vier Übertragungsnetzbetreibern für große Stromtrassen. RWE hält 25,1 Prozent, der Rest gehört der Beteiligungsgesellschaft M31, zu der unter anderem Pensionskassen und Versicherer wie Talanx gehören./niw/nas/mis