Montreal, Québec, 5. Dezember 2024 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko Development" oder das Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/ - freut sich, die Ernennung von Stephen Quin, einer erfahrenen Bergbau-Führungskraft, zum unabhängigen Director im Board of Directors des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

"Im Namen des gesamten Board of Directors freuen wir uns, einen Direktor von Stephens Format und einen Veteranen des Bergbausektors im Board of Directors von Osisko Development begrüßen zu dürfen", sagte Sean Roosen, Gründer, Chairman und CEO. "Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im Bergbausektor wird Stephens außergewöhnliches technisches Fachwissen, seine bewährte Führungserfahrung und sein ausgeprägter strategischer Scharfsinn eine große Bereicherung für unser Board sein, während wir das Unternehmen für den Erfolg positionieren. In seinen früheren Funktionen als ehemaliger President & COO von Capstone Mining und als President & CEO von Sherwood Copper vor dessen Fusion hat Herr Quin ein starkes Engagement für eine verantwortungsvolle Minenerschließung und einen verantwortungsvollen Minenbetrieb bei gleichzeitiger Maximierung des Shareholder Value gezeigt. Insbesondere war er für die erfolgreiche Genehmigung, Finanzierung und den Bau der Kupfer-Gold-Mine Minto im kanadischen Yukon verantwortlich, die innerhalb des Zeit- und Budgetrahmens abgeschlossen wurde. Stephens umfassende Erfolgsbilanz und seine vielfältigen Erfahrungen in der Branche in praktisch allen Bereichen des Bergbauzyklus - von der Entdeckung bis zum Betrieb - machen ihn zu einer unschätzbaren Bereicherung, während wir Cariboo in Richtung Bau vorantreiben. Seine Ernennung spiegelt das starke Vertrauen in die Qualität des Cariboo-Projekts und dessen Potenzial wider, eine der nächsten großen Goldminen Kanadas zu werden."

Herr Quin hat einen BSc (Honours) in Bergbaugeologie von der Royal School of Mines, London, und verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in allen Phasen der Bergbauindustrie, von der Exploration über den Betrieb bis zur Schließung. Zuletzt verbrachte er ein Jahrzehnt als President & CEO von Midas Gold Corp. (jetzt Perpetua Resources Corp.), wo er ein großes Gold-Antimon-Projekt von einer ersten Mineralressource bis zur Fertigstellung einer Machbarkeitsstudie vorantrieb. Davor war er in leitenden Positionen tätig, unter anderem als President & COO von Capstone Mining Corp. und, vor der Fusion mit Capstone, als President & CEO von Sherwood Copper Corp. Außerdem war er als Executive Vice President bei Miramar Mining Corp. und dessen Kupferexplorations-Tochtergesellschaft Northern Orion Exploration tätig. Herr Quin begann seine Karriere bei der späteren Imperial Metals Corp. und war dort für die Weiterentwicklung des polymetallischen Kupfer-Blei-Zink-Projekts verantwortlich.

Herr Quin verfügt über eine Kombination aus technischer, betriebswirtschaftlicher und kapitalmarktbezogener Erfahrung und hat mehr als 30 Studien zu Projekten im Kupfer- und Goldsektor geleitet, die von Mineralressourcenschätzungen und vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen bis hin zu Machbarkeitsstudien reichen. Er verfügt auch über umfangreiche Erfahrungen mit Genehmigungen, Minenfinanzierung, Erschließung, Betrieb und Schließung.

Aus der Perspektive der Unternehmensführung war Herr Quin Mitglied und Vorsitzender zahlreicher Vorstände und Vorstandsausschüsse und leitete Initiativen zur Verbesserung der Unternehmensführung. Er setzt sich seit langem für ESG-orientierte Praktiken ein, lange bevor der Begriff allgemein anerkannt wurde. An der Kapitalmarktfront spielte Herr Quin eine entscheidende Rolle bei der Beschaffung von Finanzmitteln in Höhe von über 1 Milliarde C$ und war an M&A-Transaktionen in Höhe von mehr als 750 Millionen C$ für Unternehmen beteiligt, bei denen er als CEO oder leitender Angestellter tätig war.

Zurzeit ist er ein nicht geschäftsführender Direktor von Hot Chili Limited und Bravo Mining Corp. sowie der nicht geschäftsführende Vorsitzende von TDG Gold Corp.

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf ehemals produzierenden Bergbaulagern in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten mit Potenzial für die Größe eines Bezirks liegt. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo in Zentral-BC (Kanada), des Projekts Tintic im historischen Bergbaudistrikt East Tintic in Utah (USA) und des Goldprojekts San Antonio in Sonora (Mexiko) zu einem mittleren Goldproduzenten zu werden. Neben dem beträchtlichen Brownfield-Explorationspotenzial dieser Grundstücke, die von bedeutenden historischen Bergbaudaten, einer bestehenden Infrastruktur und dem Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften profitieren, wird die Projektpipeline des Unternehmens durch andere aussichtsreiche Explorationsgrundstücke ergänzt. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch nachhaltige Bergbauanlagen zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskodev.com oder kontaktieren Sie uns:

Sean Roosen

Vorsitzender und CEO

E-Mail: mailto:sroosen@osiskodev.com

Tel: + 1 (514) 940-0685

Philipp Rabenok

Direktor, Investor Relations

E-Mail: mailto:prabenok@osiskodev.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Tel: + 1 (437) 423-3644

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder sonstige Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77719Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77719&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA68828E8099Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18788646-osisko-development-staerkt-vorstand-ser-ernennung-stephen-quin-unabhaengigen-direktor