Das auf Lade-Software spezialisierte Unternehmen Monta kooperiert mit charge2change, einem Spezialisten für Lade- und Energielösungen in Wohn- und Gewerbeimmobilien. Ziel der Kooperation ist es, dynamische Strompreise auch in Mehrparteienhäusern zu ermöglichen. Monta und die Firma charge2change mit Sitz in Waldenbuch bei Stuttgart wollen Nutzern die monetären Anreize der dynamischen Stromtarife zugänglich machen und gleichzeitig die Auslastung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...