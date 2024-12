Kaiserslautern (ots) -Wissenschaft in die Gesellschaft bringen: Die RPTU setzt wieder Akzente mit dem Tag der Physik am 7. Dezember und einem öffentlichem Abendvortrag zur Künstlichen Intelligenz am 12. Dezember.Die Physik geht den Gesetzen und Konstanten auf den Grund, die die Natur aus Menschensicht zusammenhalten. In diese spannende Naturwissenschaft eintauchen und die Zukunft der Künstlichen Intelligenz entdecken - das macht die Rheinland-Pfälzische Technische Universität (RPTU) Kaiserslautern im Dezember mit zwei besonderen Veranstaltungen möglich. Am 7. Dezember begeistert der Fachbereich Physik beim "Tag der Physik" über 1.200 Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte mit spannenden Experimenten, Mitmach-Stationen und einem großen Physikwettbewerb. Wenige Tage später, am 12. Dezember, lädt die RPTU in Kooperation mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) alle Interessierten zu einem öffentlichen Abendvortrag über KI-Technologien ein, der Einblicke in die Grundlagen und Potenziale dieser zukunftsweisenden Entwicklungen bietet."Zauberei oder Physik?" heißt es am Tag der Physik am 7. Dezember"Gravitationswellen - Ein neues Fenster ins Universum", "Physik als Beruf...?!", "die Macht und Ohnmacht der Quantenphysik", "Zauberei oder Physik? - Seltsame Effekte wissenschaftlich erklärt": Diese und weitere Themen warten am Samstag, den 7. Dezember, auf über 1.200 Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte, die der Fachbereich Physik der RPTU zum Tag der Physik auf den Campus nach Kaiserslautern einlädt. Über 40 Veranstaltungen geben Einblick in physikalische Fragestellungen und laden zum Zuhören, Mitmachen und Staunen ein. Natürlich bietet der Tag auch ausreichend Gelegenheit, sich über die Physik-Studiengänge und generell ein Studium an der RPTU zu informieren und Blicke hinter die Kulissen zu werfen - dort, wo die Physikforschung stattfindet.Im Rahmen der Veranstaltung findet am Vormittag ein Physikwettbewerb statt, der sich an Schülerinnen und Schüler in drei Altersstufen richtet (8./9. Klasse, 10./11.Klasse und 12./13. Klasse). Hierfür haben sich 800 Schülerinnen und Schüler angemeldet. Ziel ist es, Schülerinnen und Schülern für die Physik zu begeistern. Die Aufgabenstellung orientiert sich an den Lehrplaninhalten der jeweiligen Klassenstufe und umfasst sowohl theoretische als auch experimentelle Aufgaben. Die begleitenden Lehrkräfte finden derweil eine Anlaufstelle im Lehrercafé."KI - Hokuspokus oder Wissenschaft?": Abendvortrag am 12. DezemberMaschinelles Lernen, neuronale Netze oder Künstliche Intelligenz (KI): Viele bahnbrechende Entwicklungen wären ohne die Errungenschaften der diesjährigen Physik-Nobelpreisträger undenkbar. KI verändert unsere Lebenswelt in nahezu allen Bereichen - doch was steckt wirklich dahinter? Die RPTU in Kaiserslautern lädt in Kooperation mit dem DFKI am 12. Dezember 2024 um 19 Uhr zu einem spannenden Abendvortrag ein, der diese Fragen beantwortet und KI-Technologien greifbar macht.Der Vortrag, der im Gebäude 46, Raum 215 auf dem Campus der RPTU stattfindet, richtet sich an alle Interessierten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Anlass für die Veranstaltung ist die diesjährige Verleihung des Physik-Nobelpreises an zwei Pioniere der KI-Forschung, die als "Urväter" moderner Entwicklungen in diesem Bereich gelten. Dies nahm die Regionalgruppe der jungen deutschen physikalischen Gesellschaft (jDPG) zum Anlass, die Prinzipien hinter KI-Systemen einer breiten Öffentlichkeit näherzubringen.Der Abend wird von Prof. Dr. Paul Lukowicz gestaltet. Als Professor an der RPTU und Leiter des Forschungsbereichs "Eingebettete Intelligenz" am DFKI ist er ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet. In seinem Vortrag gibt er spannende Einblicke in die Grundlagen und Potenziale der KI - und zeigt auf, wie sie unser Leben bereits heute unterstützt und in Zukunft verändern wird.Informationen zum Vortrag: dpg-physik.de/veranstaltungen/2024/nobelpreis_dfkiInformationen zum Tag der Physik: physik.rptu.de/aktuell/veranstaltungen/tag-der-physik/2024Pressekontakt:Dr. Kerstin KraußGeschäftsführerin Fachbereich PhysikT: 0631 205-2377E: kerstin.krauss@rptu.deOriginal-Content von: Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168381/5924571