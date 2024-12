Frankfurt am Main (ots) -Der Verwaltungsrat der KfW hat Stefan Wintels für weitere vier Jahre bis zum 30. September 2029 zum Vorstandsvorsitzenden der KfW bestellt. Dies erklärten der Vorsitzende des KfW-Verwaltungsrates Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, und der stellvertretende Vorsitzende Dr. Jörg Kukies, Bundesminister der Finanzen, im Anschluss an die Sitzung des KfW-Verwaltungsrates vom 5. Dezember 2024.Der Vorsitzende des Verwaltungsrats der KfW, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Dr. Robert Habeck: "Die KfW spielt für die Stärkung der Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit unseres Landes eine wichtige Rolle. Stefan Wintels hat die KfW in den vergangenen Jahren konsequent auf diese Rolle ausgerichtet. Richtungsweisend und erfolgreich ist sein klarer strategischer Fokus auf die Unterstützung des nachhaltigen und digitalen Wandels von Wirtschaft und Gesellschaft. Ich freue mich, dass Stefan Wintels seine Tätigkeit an der Spitze der KfW fortsetzen wird und danke ihm im Namen des KfW-Verwaltungsrats für sein bisheriges großes Engagement. Für die kommenden Jahre wünsche ich ihm weiterhin Tatkraft und gutes Gelingen."Stefan Wintels ist seit November 2021 Vorstandsvorsitzender der KfW und Aufsichtsratsvorsitzender von KfW Capital, der 100%igen Beteiligungstochter der KfW. Unter seiner Führung unterstützt die KfW den Mittelstand, Privatpersonen und Kommunen mit passgenauen Finanzierungen. Die Schwerpunkte liegen dabei vor allem auf Investitionen in klimafreundliche und nachhaltige Maßnahmen sowie auf der Förderung der digitalen Modernisierung Deutschlands und dem Ausbau des Ökosystems für Wagniskapital, insbesondere der Start-up-Finanzierung. Anfang 2022 hat die KfW ihre neue Strategie KfWplus verabschiedet. In seine bisherige Amtszeit fiel zudem die Abfederung der Energiekrise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine.Den Lebenslauf und Pressebilder von Stefan Wintels finden Sie unterZur Vita von Stefan Wintels | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Arbeitsweise-und-Unternehmensf%C3%BChrung/Vorstand/Stefan-Wintels/)Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKonzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Wolfram Schweickhardt,Tel. +49 69 7431 1778E-Mail: wolfram.schweickhardt@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41193/5924581