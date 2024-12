Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag kaum verändert geschlossen. Während es an anderen europäischen Börsenplätzen erneut aufwärts ging, bröckelten die Gewinne der hiesigen Indizes nach einem freundlichen Handelsstart im Tagesverlauf fast kontinuierlich ab. Von den politischen Turbulenzen in Frankreich zeigten sich die Märkte allerdings nur wenig beeindruckt. Weiterhin werde erwartet, dass die zweitgrösste Volkswirtschaft des Euroraums ...

Den vollständigen Artikel lesen ...