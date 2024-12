DJ Am Montag weitere Arbeitsniederlegungen bei Volkswagen

DOW JONES--Die Proteste der Volkswagen-Beschäftigten gegen drohende Werksschließungen gehen weiter. Am kommenden Montag soll es deswegen zu weiteren Arbeitsniederlegungen kommen. Davon betroffen sein werden erneut alle neun Volkswagen-Standorte außer Osnabrück. Dieses Mal soll vier Stunden lang die Arbeit niedergelegt werden. Details zu den Zeitfenstern an den Standorten will die IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt am Sonntag mitteilen.

"Es grenzt schon an Hohn, wenn sich Oliver Blume vor die Belegschaft stellt und ihr schöne Weihnachtstage wünscht, während der VW-Vorstand zeitgleich den Beschäftigten am liebsten Kündigungsschreiben unter den Weihnachtsbaum legen will. Das Plattmachen ganzer Standorte wird vom Unternehmen als einzige Zukunftsvision verpackt", erklärte IG Metall-Verhandlungsführer und Bezirksleiter Thorsten Gröger. "Rund 100.000 Warnstreikende haben Anfang Dezember ein lautes Signal an die VW-Chefetage gesendet: Zukunft statt Kahlschlag! Wir werden nun am 9. Dezember nachlegen und so den Druck auf das Unternehmen am Verhandlungstisch erhöhen."

Parallel zu den Warnstreiks wird wieder weiterverhandelt: Die Tarifverhandlungen zwischen Volkswagen und der IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gehen nächste Woche in die vierte Runde.

