Paris / London / Zürich - Die gute Laune der Anleger an den wichtigsten EU-Aktienmärkten hat am Donnerstag trotz der französischen Regierungskrise gehalten. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,66 Prozent auf 4.951,58 Punkte. Der französische Cac 40 zog um 0,37 Prozent auf 7.330,54 Punkte an. Ausserhalb des Euroraums legte der Schweizer SMI um 0,06 Prozent auf 11.790,79 Punkte zu. Der britische FTSE 100 gewann letztlich 0,16 Prozent auf ...

