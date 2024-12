12 Days of OpenAI, die werktägliche Livestream-Reihe des KI-Herstellers, ist am 5. Dezember mit der Einführung des neuen KI-Modells o1 gestartet, das bislang nur als Preview verfügbar war. Zudem gibt es ChatGPT Pro für besonders anspruchsvolle Kund:innen. Bis zum 20. Dezember will OpenAI große und kleine Neuigkeiten vorstellen. Am ersten Tag hat OpenAI unter anderem ChatGPT Pro vorgestellt. Das auf o1 Pro basierende Abo-Modell kostet stolze 200 US-Dollar ...

