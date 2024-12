Massives DEFIZIT voraus...: Kupfer - Der Schlüssel zur Zukunft: Ein dramatisches Defizit steht bevor!

Anzeige / Werbung

Der Kupfermarkt steht vor einer entscheidenden Wendung, und der Boom der neuesten technologischen Entwicklungen wird die Nachfrage nach diesem strategischen Metall schon bis 2030 in schwindelerregende Höhen treiben.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mit den bahnbrechenden Fortschritten im Web 3.0, dem explosiven Wachstum der Krypto-Industrie und dem unaufhaltsamen Aufstieg der Künstlichen Intelligenz ("KI') ist Kupfer nicht nur ein unverzichtbares Element in der Elektronikindustrie, sondern ein unersetzlicher Bestandteil der globalen Infrastrukturrevolution.

Im Zentrum dieses massiven Anstiegs der Kupfernachfrage stehen die energieintensiven Anwendungen der kommenden digitalen Ära. Prognosen deuten darauf hin, dass allein die "KI'-Industrieden Bedarf an Kupfer jährlich um bis zu 1 Million Tonnen erhöhen könnte. Warum? Der Grund liegt in der Funktionsweise von Rechenzentren, die für die Verarbeitung von "KI'-Anwendungen und Blockchain-Transaktionen unerlässlich sind. Kupfer ist der unbekannte Held in dieser Revolution, da es für Stromverteilung, elektrische Komponenten und Kühlsysteme benötigt wird, um die enorme Rechenleistung zu unterstützen, die für diese innovativen Technologien erforderlich ist.

Ein einziges Megawatt an Rechenzentrenkapazität kann bereits bis zu 40 Tonnen Kupfer verschlingen. Angesichts der rasant steigenden Zahl an Datentransaktionen und der stetig wachsenden Rechenzentren werden Kupferressourcen mittlerweile als absolut kritische Engpässe angesehen. Schätzungen vonBranchenexperten, darunter Wood Mackenzie, zufolge wird sich der jährliche Primärbedarf an Kupfer bis 2030 um unglaubliche 30 % erhöhen. Das ist also definitiv mehr als nur ein Trend - es ist ein unausweichlicher Kurs, der zu einem ernsthaften Angebotsdefizit führen wird.

Kupfer als Herzstück der Energiewende!

Der Kupferbedarf wird jedoch nicht nur durch die digitale Transformation angetrieben. Auch die Fortschritte im Bereich der Elektromobilität und die weltweiten Bestrebungen, alternative Energien wie Wind- und Solarenergie auszubauen, treiben die Nachfrage nach Kupfer weiter an. Von elektrischen Fahrzeugen über Batteriespeicherlösungen bis hin zu den globalen Stromnetzen - Kupfer ist der unsichtbare Helfer, der diese Systeme miteinander verbindet und effizient zum Leben erweckt.

Aufgrund dieser vielen Wachstumsmärkte wird der Kupfermarkt mit einer wachsenden Angebotslücke konfrontiert sein. Laut den neuesten Studien könnte bis 2030 bereits ein Defizit von 4 bis 5 Millionen Tonnen Kupfer vorherrschen. Dieses Defizit wird durch die Tatsache verstärkt, dass Kupfervorkommen immer schwieriger zugänglich werden. Neue Projekte sind daher dringend erforderlich, um diese Lücke zu schließen und den steigenden Bedarf zu decken. Und genau an dieser Stelle kommt Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) ins Spiel!

Die nächste große Entdeckung im "Kupfer-Hotspot' Argentiniens!

Sind Sie bereit für den neuen großen Durchbruch nach der Filo Corp.? Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) steht kurz davor, die nächste große Erfolgsstory im argentinischen Kupferbergbau zu schreiben. Mit einer strategischen Lage im Herzen des "Vicuña'-Distrikts, direkt neben der von BHP und Lundin Mining für unglaubliche 4,5 Mrd. CAD übernommenen Filo Corp., ist Mogotes perfekt positioniert, um von der exorbitant wachsenden Nachfrage nach Kupfer maximal zu profitieren.

Explosionspotenzial in Argentiniens Kupferhochburg!

Die argentinische Kupferregion ist derzeit der "Hotspot' für Bergbauinvestitionen. Und Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) liegt innerhalb des mineralisierten Trends, der schon für mächtig Furore sorgte. Er erstreckt sich über 30 km und wird von bedeutenden Akteuren wie NGEX Minerals (Börsenwert: ca. 2,4 Mrd. CAD) und Filo Corp., von BHP und Lundin Mining für unglaubliche 4,5 Mrd. CAD übernommen, dominiert wird. Mogotes liegt mit seinen hochgradigen Explorationszielen direkt im Anschluss an diese beiden Schwergewichte, was ein klarer Hinweis auf das enorme Potenzial ist, das in der nächsten Entdeckungen steckt.

Quelle: Mogotes Metals

Wer jetzt in Mogotes (WKN: A3ENQ6) investiert, sollte schon bald von einem der größten Kupferfunde profitieren!

Mogotes hebt grandiosen Datenschatz von seinem "Filo Sur'-Power-Projekt!

Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts, ein wohlbekanntes Motto, das gerade im Fall von Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) sprichwörtlich genommen werden darf. Denn genau diese hochgradige "Daten-Gold-Symbiose' spiegelt sich in den umfangreichen geophysikalischen Daten und Berichten wider, die der dynamische kanadische Projektentwickler jetzt für sein Power-Projekt "Filo Sur' erhalten und interpretiert hat. Dass diese wertvollen Erkenntnisse vor allem glänzend sein müssen, dafür spricht allein schon die Lage von "Filo Sur', das inmitten des globalen "Kupfer-Cluster Vicuña'-Distrikts zwischen Argentinien und Chile liegt.

Um an umfassende "induzierte Polarisations'-("IP')- und magnetische Bodendaten zu kommen, wandte sich Mogotes an frühere Betreiber des Projekts - und hier vor allem an das brasilianische Bergbauunternehmen Vale S.A., das zuletzt im Jahr 2012 Explorationen auf "Filo Sur' durchgeführt hatte - und machte sich mit dessen Unterstützung umgehend daran, Archive zu durchforsten, wertvolle geophysikalische Daten zu heben und Berichte zu finden. Das alles gelang mit großem Erfolg. So konnten Daten wiederhergestellt werden, die lange Zeit verloren schienen oder bis dato nicht verfügbar waren, unter anderem sehr umfangreiche bodenmagnetische Daten aus dem Jahr 2012 und geophysikalische "DCIP'-Liniendaten aus dem Zeitraum 2004 und 2012.

Reise in vergangene Datenwelten schafft enorme Zeit- und Kostenersparnis!

Mogotes' (WKN: A3ENQ6) Trip in die Datenwelt der letzten beiden Jahrzehnte zahlt sich für das Unternehmen gleich mehrfach aus: Denn dank dieser Zeitreise erhöht sich die bodenmagnetische Filo Sur'-Datendeckung an der Oberfläche um sagenhafte 88 %. Parallel dazu verdreifacht der gehobene Datenschatz quasi die bodenmagnetischen Daten und "DCIP'-Linien an der Oberfläche, und zwar vonvormals rund 20 km auf nun sensationelle rund 66 km.

Quelle: Mogotes Metals

Ohne diesen genialen Datenfundus-Schachzug hätte Mogotes etwa 0,9 Mio. CAD tiefer in die Tasche greifen müssen, um ein solches Programm auf die Beine zu stellen. Zu der immensen Kostenersparnisgesellt sich zudem auch eine riesige Zeitersparnis, die Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) nun dazu nutzen wird, die Exploration seiner Portofolio-Perle "Filo Sur' noch schneller und gezielter voranzutreiben.

"Filo Sur': In einzigartig hochgradiger Nachbarschaft!

Wie bereits erwähnt, liegt ebenso wie Mogotes Ausnahme-Asset "Filo Sur' auch das von Filo Corp. betriebene "Flaggschiff'-Projekt "Filo del Sol' im gehaltvollen "Vicuña'-Bezirk und damit im Herzen der Anden, woher bereits etwa 40 % der globalen Kupfervorräte stammen. "Filo del Sol' wiederum beherbergt einige der längsten und hochgradigsten Abschnitte der Welt und sitzt laut erster Schätzung auf Ressourcen vonsensationellen 260 Millionen Tonnen mit herausragenden 0,39 % Cu, 0,34 g/t Au und 16 g/t Ag. Die Einzigartigkeit dieses Projekt ist auch BHP und Lundin Mining nicht entgangen, die daraufhin direkt zugeschlagen haben und für den Besitzer Filo Corp. rund 4,5 Mrd. CAD auf den virtuellen Ladentisch gelegt haben. Dass diese erstklassige Mineralisierung abrupt vor Mogotes Liegenschaft endet, halten Geologen für nahezu ausgeschlossen! Und deshalb wird diese Firma als neuer "TOP-Pick' in der Region gehandelt!

Quelle: Mogotes Metals

Dass eine solch gehaltvolle Nachbarschaft auf "Filo Sur' Kupfer- und Gold glänzend abfärben wird, muss bei dieser Nähe wohl kaum extra erwähnt werden. Ebenso wenig muss explizit darauf hingewiesen werden, dass mit einem wachsenden Bedarf seitens der E-Mobilität, (grüner) Energieinfrastruktur und Künstlicher Intelligenz der weltweite Appetit nach Kupfer immer größer wird, und damit Unternehmen wie Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) immer weiter in den Investoren-Fokus rücken werden.

Daten-Integration befeuert Mongotes unwiderstehliche Dynamik!

Dank des Zusammenführens von erworbenen Datensätzen mit den neuen und konsolidierten geophysikalische Daten und Berichten, konnte Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) jüngst 3D-Geophysik- und Magnetmodelle erstellen und damit eine Vielzahl neuer und vielversprechender Ziele auf "Filo Sur' komplettieren und priorisieren. Ebenso konnten dadurch im Vorfeld definierte Ziele bestätigt und feinjustiert werden.

Quelle: Mogotes Metals



Mit Blick auf diesen beeindruckenden Turbo, den Mogotes mit dem Heben bisher unbekannter Datenschätze und dem Zusammenführen mit unternehmenseigenen "Vector IP'- und tief eindringenden "IP/MT'-Daten bei der Exploration von "Filo Sur' gezündet hat, kann die weitere Marschroute, die CEO Allen Sabe, für sein Unternehmen ausgibt nicht anders als unwiderstehlich dynamisch sein:

"Wir blicken aktuell auf eine geophysikalische Abdeckung, die grandiose 62 km² umfasst und das alles bei einer enormen Zeit- und Kostenersparnis. Damit haben wir einen immensen Fortschritt bei der Exploration von "Filo Sur' gemacht und zudem optimale Voraussetzungen für die detaillierte Erkundung vielversprechender Ziele wie "Cruz Del Sur', "Camino' und "Cumbre' geschaffen. Nicht zuletzt erlaubt uns die Gesamtheit der jetzt gewonnenen Erkenntnisse auch, bisher ungetestete Gebiete rund um die historischen Bohrziele "Filo Este', "Central' und "Stockwork Hills' zu explorieren.

Quelle: Mogotes Metals

Umso mehr freuen wir uns, in naher Zukunft weitere Meldungen veröffentlichen zu dürfen, die das einzigartige Potenzial bekannter und bisher ungetesteter Ziele in hochgradigen Ergebnissen widerspiegeln werden."

Investitionen und starke finanzielle Basis: Ein Unternehmen mit dem nötigen Rückenwind!

Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) hat sich nicht nur durch seine exzellenten Explorationsergebnisse einen Namen gemacht, sondern auch durch seine starke finanzielle Position. Mit etwa 10 Mio. CAD in der Kasse und einer strategischen Investition in Höhe von 2,5 Mio. CAD durch einen bedeutenden Partner ist das Unternehmen bestens aufgestellt, um seine nächsten Schritte zu gehen. "Drilling- und Trenching'-Programme stehen bereits in den Startlöchern - und die Chancen auf bahnbrechende Entdeckungen stehen besser als je zuvor!

Für weitere interessante Informationen können Sie gerne auf das folgende CEO-Interview zugreifen:

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-drill-program-starting-soon-next-to-filo-minings-copper-deposit/

Fazit: Die Kupferzukunft beginnt genau hier, genau jetzt!

Die wachsende Nachfrage nach Kupfer, getrieben durch Web 3.0, Krypto-Mining, "KI' und die Energiewende, wird die Märkte auf die Probe stellen. Das Kupferdefizit, das sich bis 2030 massiv ausdehnen wird, stellt nicht nur eine Herausforderung dar, sondern auch eine riesige Chance für Unternehmen, die in der Lage sind, neue Kupferquellen zu erschließen. Die Weichen für den Erfolg werden jetzt gestellt - wer die richtigen Investitionen tätigt, sollte von massiven Preissteigerungen profitieren, die auf den Kupfermarkt und vor allem Explorationsunternehmen zukommen.

Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) ist eines der Unternehmen, das diese Nachfrage früher oder später aktiv mitbedienen kann - und die wachsende Investorenaufmerksamkeit zeigt, dass sich immer mehr Augen auf dieses aufstrebende Unternehmen richten. Vor allem diejenigen, die bei der spektakulären Filo-Rallye nicht dabei waren, sollten jetzt auf Mogotes (WKN: A3ENQ6) setzen um von den nächsten großen Entdeckungen profitieren!

Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) ist nicht nur ein Unternehmen - es ist die Chance auf eine riesige Erfolgsgeschichte im Bergbausektor. Mit einer genialen strategischen Lage, seinen innovativen Explorationstechniken, dem grandiosen Datenschatz und einer soliden finanziellen Grundlage hat dieses Unternehmen alles, was es braucht, um die Kupferlandschaft Argentiniens weiter zu revolutionieren und Investoren reich zu machen.

Sichern Sie sich deshalb schon jetzt Ihre Anteile, bevor die nächsten Entdeckungen gemacht werden und der Kurs durch die Decke geht!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Mogotes Metals, Filo Corp., https://thelundingroup.com/lundin-group-of-companies/reports-from-the-field/vicuna-a-major-new-copper-mining-district/, https://www.reuters.com/markets/commodities/copper-demand-boom-new-technology-drives-power-consumption-trafigura-says-2024-04-22/, eigener Research und eigene Berechnungen. Intro-Bild: stock.adobe.com

Dieser Werbeartikel wurde am 05. Dezember 2024 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

