REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zur Regierungskrise in Frankreich:

"Das eigentlich Katastrophale aber ist, dass beide Länder momentan fast handlungsunfähig sind. Und das in einer Zeit, in der mit Donald Trump ein verurteilter Straftäter die Amtsgeschäfte in der einzig verbliebenen Supermacht der Welt übernimmt und ankündigt, jegliches Handeln nur noch den eigenen nationalen Interessen unterordnen zu wollen. In einer Zeit, in der der Ukraine-Krieg in eine entscheidende Phase geht und China versucht, immer mehr Länder an sich zu binden. Gerade jetzt wäre ein starkes Europa so wichtig. Einer EU ohne Führung aber bleibt nichts, als tatenlos zuzusehen, wie sich die Welt verändert und nicht eingreifen zu können."/yyzz/DP/ngu