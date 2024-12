FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE NACH REKORDSERIE - Auf seiner Rekordjagd könnte es der Dax am Freitag etwas schwieriger haben. Ein nur kleines Minus nach einem bislang 3,7 Prozent großen Wochenplus zeigt aber, dass es von richtigen Ermüdungserscheinungen noch keine Spur gibt: Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 20.335 Punkte. Sechs Gewinntage in Folge stehen für ihn nun schon zu Buche - mit einem Anstieg um deutlich mehr als 1000 Punkte. 20.373 Zähler gilt es für eine Bestmarke zu überschreiten. Zur Stimmungsprobe inmitten der Jahresendrally dürften am Nachmittag die US-Arbeitsmarktdaten werden. Anleger hatten sich am Vorabend auch schon in New York zurückgehalten.

USA: - GEWINNMITNAHMEN - Nach der jüngsten Rekordrally haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag etwas nachgegeben. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,55 Prozent auf 44.765,71 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank nach einer weiteren Bestmarke letztlich um 0,19 Prozent auf 6.075,11 Zähler. Der Nasdaq 100 schaffte ebenfalls ein weiteres Rekordhoch, fiel am Ende aber um 0,31 Prozent auf 21.425,22 Punkte. Die Anleger hätten sich vor dem monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag zurückgehalten, hieß es. Der Bericht ist auch wichtig für die US-Geldpolitik. Die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank steht am 18. Dezember auf dem Programm.

ASIEN: - JAPAN SCHWÄCHER - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsende 0,8 Prozent ein. Die Gewinnmitnahmen in den USA belasteten etwas. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten legte hingegen 1,3 Prozent zu und der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann nach den jüngsten Verlusten 1,5 Prozent. Die Hoffnung auf weitere Maßnahmen der Regierung zur Stützung der Wirtschaft hellte die Stimmung in China auf. Die Märkte in Südkorea blieben im Zuge der politischen Turbulenzen unterdessen unter Druck.



DAX 20358,80 0,63%

XDAX 20336,65 0,52%

EuroSTOXX 50 4951,58 0,66%

Stoxx50 4402,98 0,23%



DJIA 44765,71 -0,55%

S&P 500 6075,11 -0,19%

NASDAQ 100 21425,22 -0,31%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 136,43 0,06%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,0572 -0,12%

USD/Yen 149,97 -0,07%

Euro/Yen 158,54 -0,19%°



BITCOIN:





Bitcoin 97.877 0,84%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:





Brent 72,02 -0,07 USD WTI 68,29 -0,01 USD°

/jha/