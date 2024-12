Wie viel bekomme ich noch für mein altes Smartphone? Und wie entsorge ich es richtig, wenn es zu alt ist? Wir erklären, was zu beachten ist. Was stellt man am besten mit dem alten Smartphone an, wenn es durch ein neues ersetzt wurde? Bei manchen Geräten lohnt sich ein Weiterverkauf, sofern ihr es nicht an Freunde oder Familienmitglieder weitergebt. Jedoch lohnt sich ab einem bestimmten Gerätealter ein Weiterverkauf nicht. Wie und wo entsorge ich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...