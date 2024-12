Der Kaffeepreis ist in den letzten 12 Monaten um rund 60% angestiegen. Der Preis für die beliebten Arabica-Bohnen stieg sogar um 70%. Was den Rohstoff für den beliebtesten Wachmacher antreibt, welche Unternehmen davon profitieren, was in naher Zukunft vom Kaffeepreis zu erwarten ist und welche Möglichkeiten es im Bereich der Zertifikate gibt, erfahren Sie in diesem Interview mit David Hartmann, Vontobel.