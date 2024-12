Leverkusen (ots) -Spielzeug, ein Pullover, etwas zum Naschen: Manche Weihnachtswünsche wirken klein und doch können sie Großes bedeuten. Deswegen beteiligt sich die Pronova BKK auch in diesem Jahr wieder als Wunscherfüllerin an der Aktion Sterntaler der Bürgerstiftung Leverkusen.Bereits zum achten Mal nehmen die Mitarbeitenden der Krankenkasse an der Aktion teil. Auch in diesem Jahr übernehmen sie wieder Sterntaler-Patenschaften und erfüllen insgesamt 100 Kindern sowie Seniorinnen und Senioren Weihnachtswünsche. "Die Weihnachtszeit lädt dazu ein, sich auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu besinnen. Besonders jetzt möchten viele Menschen anderen Wünsche erfüllen und sich gegenseitig Freude schenken. Doch nicht immer ist dies möglich - und genau deswegen engagieren wir uns seit einigen Jahren an der Spendenaktion", so die Nachhaltigkeitsmanagerin Brigitte Müller, die sich gemeinsam mit der Belegschaft der Pronova BKK und anderen Unternehmen in Leverkusen an der Aktion beteiligt.Privates Engagement sorgt für viel FreudeDie Sterntaler-Aktion hat in Leverkusen Tradition und ist auch in diesem Jahr nicht wegzudenken. Denn immer mehr Menschen haben nicht die Möglichkeiten, ihren Familien, geschweige denn sich selbst, einen Weihnachtswunsch zu erfüllen. Häufig sind davon Kinder und ältere Menschen betroffen. Mit der Spendenaktion und der Hilfe von zahlreichen Patinnen und Paten soll sich dies ändern. Dazu werden in den ausgewählten Kitas und Senioreneinrichtungen selbst gebastelte Papiersterne mit persönlichen Herzenswünschen beschriftet. Diese Sterne werden anschließend durch die Bürgerstiftung an Partnerinnen und Partner wie die Pronova BKK verteilt, deren Mitarbeitende dann - privat organisiert - die Geschenke besorgen und liebevoll verpacken.Pünktlich zum WeihnachtsfestDamit auch alle Sterntaler-Päckchen pünktlich an Heiligabend ausgepackt werden und Augen zum Strahlen bringen können, geben sich alle Beteiligten viel Mühe. Bei der Pronova BKK organisiert Brigitte Müller die Spendenaktion zusammen mit Claudia Klauer aus dem Service-Center Leverkusen. "Die 100 Sterne waren in diesem Jahr in unserer Belegschaft wieder sehr gefragt und schnell verteilt. Wir sind dankbar dafür, dass sich so viele Mitarbeitende solidarisch zeigen und die Pronova BKK als große Leverkusener Arbeitgeberin kleinen sowie großen Mitbürgerinnen und Mitbürgern eine Freude machen kann," ergänzt Brigitte Müller. Die Geschenke werden in Kürze von der Möbelspedition Peter Niesen GmbH & Co abgeholt, um sie zu den Beschenkten in spe bringen.Pressekontakt:Talena ZatriebTel. 0214 32296-3461presse@pronovabkk.deOriginal-Content von: Pronova BKK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119123/5924895