FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank am Vormittag um 0,18 Prozent auf 136,11 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,11 Prozent.

Schwache Daten aus der deutschen Industrie gaben den Anleihen keinen Auftrieb. Die Gesamtproduktion ist im Oktober um 1,0 Prozent zum Vormonat gefallen. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg um 1,0 Prozent erwartet. "Den Start ins Schlussquartal hat die Industrie verpatzt", kommentierte Volkswirt Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg. Ein halbwegs versöhnlicher Jahresabschluss werde für die deutsche Wirtschaft insgesamt unwahrscheinlicher.

Die Lage am französischen Anleihemarkt entspannte sich unterdessen weiter. Die Renditen gingen merklich zurück. Staatspräsident Emmanuel Macron hatte am Donnerstag gesagt, dass er in den nächsten Tagen einen neuen Premierminister benennen will. An den Finanzmärkten ist offenbar die Hoffnung gestiegen, dass eine Verabschiedung des Haushalts in den kommenden Wochen möglich ist.

Die Finanzmärkte warten insbesondere auf den US-Arbeitsmarktbericht für den Monat November, der am Nachmittag veröffentlicht werden soll. Bis dahin sollte der Handel in ruhigen Bahnen verlaufen. "Die Unsicherheit ist angesichts des Hurrikan-bedingt schwachen Vormonats außergewöhnlich hoch", schreiben Experten der Dekabank. Allerdings dürften die Finanzmärkte auch bei einem starken Anstieg der Beschäftigung weiterhin von einer Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkten am 18. Dezember in den USA ausgehen./jsl/jkr/jha/