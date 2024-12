Wir sind wieder da - DER AKTIONÄR ist zurück am Kiosk! Nach kurzer Abwesenheit ist das Magazin von Deutschlands größter Kapitalmarktredaktion ab sofort wieder jeden Freitag in der Printversion erhältlich. Ob an Ihrem Lieblingskiosk, im Supermarkt oder an der Tankstelle, am Bahnhof oder am Flughafen - Sie finden uns überall dort, wo Sie sich aktuelle Informationen und interessante Lektüre wünschen.

Den vollständigen Artikel lesen ...