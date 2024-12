Berlin - Die Bundesregierung blickt gelassen auf neue Äußerungen von Russlands Außenminister Sergei Lawrow, wonach sein Land bereit sei, "jedes Mittel" einzusetzen, um eine Niederlage im Ukraine-Krieg zu verhindern."Es ist die typische Angstmache der russischen Regierung", sagte ein Regierungssprecher am Freitag in Berlin. "Es ist klar, wir lassen uns nicht einschüchtern." Russland führe einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in der Ukraine. Das Land sei aufgefordert, seine Truppen auf der Stelle zurückzuziehen, "um diesen völkerrechtswidrigen Zustand zu beenden", so der Sprecher.Lawrow hatte zuvor auf eine Frage des US-Moderators Tucker Carlson geantwortet, dass es ein sehr ernster Fehler sei, wenn man im Westen annehme, dass Russland keine roten Linien habe und bereit sei, notfalls "jedes Mittel" einzusetzen.