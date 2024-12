Wien, Hannover (ots) -Besondere Location für außergewöhnliche Marken. Am 03.12.2024 wurden im Palais Niederösterreich 44 GREEN BRANDS Austria sowie Julian Schütte von dem GREEN BRRANDS Initiator Norbert LUX geehrt. lavera Naturkosmetik ist seit 2019 GREEN BRAND Austria und hat den Revalidierungsprozess mit herausragenden 88% abgeschlossen. Das Galaevent war gleichzeitig Bühne für den Österreichischen Journalismuspreis, den GREEN BRAND zum vierten Mal ausgeschrieben und für den lavera NATURKOSMETIK in diesem Jahr die Preisgelder gestiftet hat. Die Schirmherrin Klimaschutzministerin Leonore Gewessler ehrte die Sieger:innen in den vier Kategorien Crossmedia, TV/Video, Audio und Text.Bühne frei für Nachhaltigkeit, Marken, Unternehmen, Medienbeiträge sowie Julian Schütter als GREEN BRAND Persönlichkeit. Alle reden vom Klima und Nachhaltigkeit - GREEN BRAND Marken wie lavera NATURKOSMETIK reden nicht nur, sondern handeln - und das seit ihrer Gründung im Jahr 1987. Nachhaltigkeit ist en vogue und fordert, was die Naturkosmetikmarke seit über 35 Jahren umsetzt: Den respektvollen, ressourcenschonenden Umgang mit der Natur. lavera Naturkosmetik folgt einem konsequent nachhaltigen Weg, von dem Firmengründer und Markenerfinder Thomas Haase schon immer zutiefst überzeugt ist: "Die Natur ist das einzig Wahre." Nachhaltigkeit nicht nur eine Redensart, sondern die notwendige Pflegelösung für die Zukunft unserer Erde. Und genau darum geht es auch bei der Europäischen Gewährleistungsmarke GREEN BRAND. www.green-brands.orglaveras grüne Faktenlavera hat sich einiges auf die Agenda gesetzt, um das Thema Nachhaltigkeit stetig voranzutreiben. "Wer nachhaltig leben will, kommt an Naturkosmetik nicht vorbei!" ist das Credo von Thomas Haase. Sein holistischer Ansatz umfasst moderne, wegweisende Naturkosmetikprodukte, entwickelt mit möglichst nur natürlichen veganen Inhaltsstoffen, größtenteils aus Bio-Anbau, genauso wie eine ressourcenbewusste Herstellung und nachhaltig verpackte Pflege. www.natrue.orgMit dem lavera Waldprojekt will die lavera GREEN BRAND Austria außerdem die Umwelt bewahren, zum Beispiel durch die Förderung von Klimaschutzprojekten mit Schwerpunkt Europa. Lavera forstet klimagerechter auf und unterstützt unter anderem in Tirol den Naturpark Karwendel: lavera sorgt durch die Förderung von Mitmachaktionen für den Erhalt der Hochalmen als Naturkulturerbe und dem damit verbundenen Artenreichtum, unterstützt das Forschungsprojekt LifePlan in Kooperation mit dem Land Tirol und dem Landesmuseum Tirol und fördert Umweltbildungsmaßnahmen wie Schülerexkursionen oder die Weiterbildung von Lehrern. Weitere, klar definierte Nachhaltigkeitsziele zielen darauf ab, den Carbon Footprint für lavera und den Hersteller Laverana zu reduzieren. Sie betreffen insbesondere die stetige Optimierung der nachhaltigen Herstellungsprozesse für mehr Effizienz mit Öko-Strom, der bereits zu 20% durch eine Photovoltaik-Großanlage am Standort Bantorf selbst erzeugt wird sowie die stärkere Reduktion von Abfallmengen sowie Kunststoffverpackungen bis zu 100 Prozent.https://www.lavera.de/nachhaltigkeitIm Gründungsjahr noch ein Nischenmarkt ist Naturkosmetik heute fester Bestandteil der Kosmetiksortimente mit nachhaltiger Vorreiterrolle. Julia Michel, Marketingleitung bei lavera betont: "Freude, Leidenschaft, Verantwortung, Achtsamkeit und Fürsorge gehören zu unserer Lebensphilosophie und sind damit untrennbar mit unserem Unternehmen verbunden. Natürlicher Inhalt ist uns nicht genug. Aus Liebe zur Umwelt ist es unser Ziel, lavera Produkte nach den Standards für zertifizierte Naturkosmetik herzustellen und nachhaltiger zu verpacken mit dem größtmöglichen Anteil an recyceltem Material bzw. darauf zu achten, dass die Materialien recyclingfähig sind."Sabine Kästner, Nachhaltigkeitsbeauftragte & UPR Laverana gratuliert den Siegern des Österreichischen Umweltjournalismuspreises: "Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für die wertvollen Berichterstattungen. In Zeiten von Medienkürzungen, in denen KI Einzug in die Medien erhält, ist eine kritische, gut recherchierte und seriöse Berichterstattung zu Themen wie Natur-, Klima- und Umweltschutz wichtiger denn je, um das Bewusstsein von uns allen zu schärfen. Darum unterstützen wir gern den Österreichischen Umweltjournalismuspreis."Die Preisträger des Österreichischen Umweltjournalismus-Preises 2023/2024, den Klimaschutzministerin Leonore Gewessler überreicht hat, sind:Kategorie Crossmedia"Natur in Bedrängnis: Vom globalen Artensterben und jenen, die es bekämpfen" von Alicia Prager, Philip Pramer, Flora Mory, Julia Sica, Marlene Erhart - Der Standard, 28. Oktober 2023Kategorie TV/Video"Industrieruine statt grüner Wiese: Wie alte Gewerbeflächen wiederverwendet werden können" von Markus Preslmayr, Bettina Fink - ORF-Sendung "ECO" vom 11.07.2024Kategorie Audio"Drei Tage am Meer - ein FM4 Deep Dive" von Michaela Pichler, Nina Hochrainer, Michael Troll - ORFTeil 1: "Retten uns die Wale?" (Ausstrahlung: 26. Februar 2024 um 19 Uhr auf FM4) Teil 2: "Gewinnt das Plastik?" (Ausstrahlung: 27. Februar 2024 um 19 Uhr auf FM4), Teil 3: "Am gleichen Meer? Sehnsuchtsort Mittelmeer" (Ausstrahlung: 27. März 2024 um 21 Uhr auf FM4)Kategorie Text"Wenzel ist wütend" von Katharina Kropshofer - FALTER 25/24www.umweltjournalismus-preis.atÜber GREEN BRANDSGREEN BRANDS ist eine internationale, unabhängige und selbständige Markenbewertungs-Organisation und verleiht in internationaler Zusammenarbeit mit Markt- und Meinungsforschungsinstituten sowie unabhängigen Institutionen und Gesellschaften im Umweltschutz-, Klimaschutz- und Nachhaltigkeits-Bereich das GREEN BRAND-Gütesiegel. Das GREEN BRAND Gütesiegel ist eine eingetragene und geschützte EU-Gewährleistungsmarke für ökologische Nachhaltigkeit mit einem unabhängigen, transparenten und neutralen Prüfverfahren. Die GREEN BRANDS Organisation ist derzeit bereits in Deutschland, Österreich, in Tschechien, Slowakei, Ungarn, Italien sowie in der Schweiz aktiv. In 13 Jahren wurden nach über 900 Validierungen rund 300 Marken ausgezeichnet.Julian Schütter ist ein erfolgreicher österreichischer Skirennläufer und engagierter Klimaaktivist.Über den Österreichischen Umweltjournalismus-PreisDer Österreichische Umweltjournalismus-Preis wurde 2017 von der Umweltinitiative Mutter Erde ins Leben gerufen, um Medien, Öffentlichkeit und Unternehmen für Umweltthemen zu sensibilisieren und qualitätsvolle und kritische Berichterstattung rund um umweltrelevante Themen zu fördern. Seit 2019 wird der Preis von der GREEN BRANDS Organisation (www.green-brands.org) ausgerichtet.lavera NaturkosmetikSeit der Gründung der Marke lavera im Jahr 1987 verfolgt Gründer und Inhaber Thomas Haase das Ziel, Naturkosmetik für jede:n zugänglich zu machen. Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung zählt das Familienunternehmen mit seinen mehr als 430 Mitarbeiter:innen zu den Pionieren der Naturkosmetik. Das fundierte Wissen über Pflanzen- und Naturkraft basiert auf höchsten wissenschaftlichen Standards. lavera arbeitet kontinuierlich daran, die Welt durch ihre Produkte und ihr Engagement nachhaltiger zu gestalten. Von der Produktidee bis zur Auslieferung erfolgt alles aus einer Hand. Rund 250 lavera-Produkte sind in 40 Ländern erhältlich.Pressekontakt:Sabine Kästner, Unternehmens-PR und NachhaltigkeitLaverana GmbH & Co KG,Lavera Thomas Haase Stiftung30159 Hannover, Lavesstraße 65Tel.: 0511 67 541 154, Mobile Phone: 01520 919 2569Sabine.Kaestner@lavera.deBildermaterial zur freien Verfügung. Belegexemplar erbeten.Laverana GmbH & Co.KG, Am Weingarten 4, 30974 Wennigsen, HRA 201478,Registergericht HannoverPersönlich haftende Gesellschafterin/Gesellschaft:1. Claudia Czernes-Haase2. Haase Verwaltungs GmbH, Wennigsen HRB 202460, RegistergerichtHannoverGeschäftsführung: Thomas HaaseOriginal-Content von: Laverana GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64783/5925240