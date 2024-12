Beijing (ots/PRNewswire) -Das 12. Global Video Media Forum (VMF), das am Dienstag in Quanzhou City in der ostchinesischen Provinz Fujian eröffnet wurde, hat viele wichtige Ergebnisse hervorgebracht, darunter die Veröffentlichung einer gemeinsamen Initiative und eines Mechanismus für die Medienzusammenarbeit, der den Austausch fördern und die Stimme des Globalen Südens stärken soll.Das zweitägige Forum brachte rund 200 Vertreter von 87 Medienorganisationen aus mehr als 60 Ländern und Regionen in der Küstenstadt Quanzhou zusammen, die als historischer Handelshafen und UNESCO-Weltkulturerbe bekannt ist.Das von der CCTV Video News Agency (CCTV+) der China Media Group (CMG) veranstaltete Forum steht unter dem Motto "Intelligenz ohne Grenzen, Vision über den Horizont hinaus - die Rolle der Medien in der Kommunikation und im kulturellen Austausch" und befasst sich mit der Anwendung und Steuerung künstlicher Intelligenz (KI) in den Medien. Es zielt darauf ab, durch intelligente Kommunikation neue Austauschplattformen zu schaffen und eine vielversprechende Zukunft für die digitale Zivilisation im globalen Süden mitzugestalten.CMG-Präsident Shen Haixiong und andere hochrangige Gäste gaben die "Gemeinsame Initiative für den Mediendialog und die Zusammenarbeit des globalen Südens" bekannt, die zu den bemerkenswertesten Errungenschaften des diesjährigen Forums zählt.Die gemeinsam von der CMG, der Asia-Pacific Broadcasting Union, der Arab States Broadcasting Union, der African Union of Broadcasting und der Latin American Information Alliance vorgeschlagene Initiative zielt darauf ab, ein "Global South"-Narrativsystem aufzubauen und die Stimmen seiner Medien zu verstärken, das gegenseitige Lernen und den Austausch zu fördern, um den gemeinsamen Wohlstand der Zivilisationen des Globalen Südens voranzutreiben, und die Verantwortung der Medien wahrzunehmen, indem sie sich auf der globalen Bühne für Gerechtigkeit für den Globalen Süden einsetzen.Das Forum warf auch ein Schlaglicht auf die Bemühungen um den kulturellen Austausch, einschließlich der Veröffentlichung eines globalen Werbevideos für die "Spring Festival Gala 2025" der CMG. Die Gala, die seit 1983 fester Bestandteil des chinesischen Neujahrsfestes ist, hat sich zu einer der weltweit meistgesehenen Fernsehsendungen entwickelt und gilt als ikonische Plattform zur Förderung der chinesischen Kultur im Ausland.Darüber hinaus wurden vier hochkarätige Spiel- und Dokumentarfilme vorgestellt, die den Zuschauern einen tieferen Einblick in das tägliche Leben der chinesischen Bevölkerung sowie in die reiche Geschichte des Landes, sein Engagement für den Umweltschutz und seine Raumfahrtbemühungen vermitteln.Die CMG gab außerdem bekannt, dass sie ihre Film- und Fernsehscreening-Initiativen 2025 in Ländern Zentralasiens, Europas und Amerikas fortsetzen wird, um dem globalen Publikum einen Panoramablick auf China zu bieten.Anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung der Volksrepublik China startete das China Global Television Network der CMG die Kampagne "China Up Close", die mehrere Medienformate integriert. Diese Initiative lädt chinesische und internationale Reporter und Influencer ein, Chinas dynamische Kultur und sozioökonomische Entwicklung aus erster Hand zu erleben.In Zusammenarbeit mit Quanzhou - einer Hafenstadt, die als Ausgangspunkt der maritimen Seidenstraße diente - initiierte die CMG außerdem die "Internationale Kommunikationssaison", in der Geschichten dieser alten Handelsroute in moderne Erzählungen eingeflochten werden, um Chinas globalen Einfluss und seine Kommunikationsfähigkeiten zu stärken.Auch der CMG-Erfahrungsraum "Jingcai Voice", in dem modernste Anwendungen der 3D-Audiotechnologie vorgestellt wurden, zog die Teilnehmer an.Das Forum umfasste auch Untersitzungen wie "Wie neue Technologie die Medien stärkt" und "Zwischenmenschliche Kommunikation und kultureller Austausch eröffnen neue Horizonte für die internationale Kommunikation", bei denen in Podiumsdiskussionen Themen wie die Anwendung und Steuerung von KI im Mediensektor, die Schaffung innovativer Kommunikationsplattformen mit Hilfe intelligenter Technologien und der Aufbau einer besseren Zukunft für die digitale Zivilisation der Länder des Globalen Südens erörtert wurden.Video - https://www.youtube.com/watch?v=PCdoWXwyfMkView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/video-media-forum-der-cmg-zielt-darauf-ab-die-zusammenarbeit-zu-fordern-und-die-stimmen-des-globalen-sudens-zu-verstarken-302324901.htmlPressekontakt:pr@cctvplus.comOriginal-Content von: China Global Television Network Corporation (CCTV+), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132379/5925264