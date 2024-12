Winterthur - Der Schweizer Startup-Sektor ist in diesem Jahr auf Rekordkurs. Getrieben wird das Wachstum laut dem Branchenverband Startups.ch vor allem durch den Boom in der Krypto-Branche. Damit steuert die Schweizer Startup-Szene 2024 auf eine rekordhohe Anzahl an Firmengründungen zu, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Konkret dürfte die Zahl der neu ins Handelsregister eingetragenen Firmen erstmals auf rund 52'800 Jungunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...