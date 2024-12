Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) -DPX-Formulierungen sind besser als das Mischen mit gängigen AdjuvantienDPX ohne Antigenladung hat immunstimulierende EigenschaftenEinzigartiges Potenzial für DPX in neuen AnwendungsbereichenBioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) ("BioVaxys" oder "das Unternehmen") stellte heute auf dem Personalized Cancer Vaccine Summit (früher bekannt als mRNA Cancer Vaccine Summit) in Boston, MA, eine neue Studie vor, die eine weitere Differenzierung seiner DPX-Immunbildungsplattform von den derzeitigen wässrigen, Emulsions- und LNP-Antigenabgabesystemen unterstützt. Die Studie zeigt, dass DPX-Formulierungen mit vom Tumor stammenden Peptid-Neoantigenen hochwirksame Impfstoffe sind, die das Tumorwachstum nach Tumorherausforderungen hemmen oder verhindern. DPX-Formulierungen waren wirksamer als das Mischen mit gängigen Adjuvantien, und DPX-Formulierungen erwiesen sich als ebenso wirksam wie der Goldstandard, aus Knochenmark gewonnene dendritische Zellen. Ein äußerst wichtiges Ergebnis der Studie ist, dass DPX-Formulierungen (mit einem Checkpoint-Inhibitor) ohne verpacktes Frachtpeptid offenbar selbst bedeutende immunstimulierende Eigenschaften aufweisen.Die DPX-Technologie ("DPX") von BioVaxys ist eine patentierte Verabreichungsplattform, die eine Reihe bioaktiver Moleküle wie mRNA/Polynukleotide, Peptide/Proteine, virusähnliche Partikel und kleine Moleküle aufnehmen kann, um gezielte, lang anhaltende Immunantworten zu erzeugen, die durch verschiedene formulierte Komponenten ermöglicht werden. Die DPX-Plattform ist nicht wässrig und nicht systemisch und erleichtert die Antigenabgabe an regionale Lymphknoten. Sie hat in präklinischen und klinischen Studien zur Behandlung von Krebs und Infektionskrankheiten nachweislich robuste und dauerhafte T-Zell- und B-Zell-Reaktionen ausgelöst.David Berd, MD, leitender Arzt von BioVaxys, hielt den Hauptvortrag mit dem Titel "A Novel Delivery System for Personalized Peptide & mRNA Vaccines for More Targeted Therapies" (Ein neuartiges Verabreichungssystem für personalisierte Peptid- und mRNA-Impfstoffe für gezieltere Therapien), der sich auf Studien über Tumor-Neopeptide stützte, die von Hakimeh Ebrahimi-Nik, DVM, PhD, vom Ohio State University Comprehensive Cancer Center und dem Pelotonia Institute for Immuno-Oncology durchgeführt wurden, wo ihr Team die molekularen Mechanismen erforscht, die Immunreaktionen gegen Tumore verstärken.In der Studie von Dr. Nik wurde das Meth-A-Maus-Tumormodell verwendet, ein in der Krebsforschung weit verbreitetes Versuchsmodell. Neuartige, tumorspezifische Peptide (Neopeptide) wurden identifiziert und mit Hilfe molekularer Standardtechniken biologisch hergestellt. Mehrere Peptide dienten als wirksame Impfstoffe, wenn sie mit aus dem Knochenmark stammenden dendritischen Zellen injiziert wurden. Die Verabreichung dieser Impfstoffe vor einer Provokation mit lebenden Meth-A-Sarkomzellen verhinderte das Tumorwachstum vollständig oder teilweise, während Impfstoffe, die aus nicht schützenden Peptiden bestehen, dies nicht taten. Anschließend testete Dr. Nik die immunprotektiven Eigenschaften von DPX-Formulierungen, die durch die Aufnahme des Abstoßungspeptids Neo1 in die DPX-Formulierung hergestellt wurden. Um die Wirksamkeit des Impfstoffs zu erhöhen, wurde das Medikament 9D9 - ein Checkpoint-Inhibitor - zusammen mit dem Impfstoff verabreicht. DPX-Neo1 plus 9D9 erwies sich bei der Verhinderung des Tumorwachstums als ebenso wirksam wie der Standardimpfstoff Neo1 + dendritische Zellen.Studien mit einem anderen abstoßenden Peptid, Tfdpa, zeigten sogar noch eindrucksvollere Ergebnisse. Die DPX-Peptid-Formulierung bot besseren Schutz vor Tumorwachstum als der Impfstoff aus Tfdpa und dendritischen Zellen. Von großer Bedeutung ist, dass in diesen Experimenten DPX ohne eine Peptid-Antigen-Fracht + 9D9 eine signifikante immunschützende Wirkung für sich allein zeigte.In der Studie wurde auch die immunschützende Wirkung von DPX+Peptidantigen mit Impfstoffen verglichen, die aus Peptid gemischt mit den üblicherweise verwendeten immunologischen Adjuvantien Montanide (eine Wasser-in-Öl-Emulsion gemischt mit Antigen auf Wasserbasis), AddaVax (eine Öl-in-Wasser-Nanoemulsion auf Squalenbasis) und TiterMax (Copolymere, Squalen und ein Stabilisator) bestehen, wobei sich die DPX-Formulierungen als wirksamer erwiesen als jedes dieser gängigen Adjuvantien.Kenneth Kovan, Präsident und Geschäftsführer von BioVaxys, erklärte: "Diese Studie erweitert den kommerziellen Nutzen der DPX-Plattform auf den Bereich der Tumor-Neopeptide mit hohem Potenzial, was Auswirkungen auf die Entwicklung von personalisierten Krebsimpfstoffen für den Menschen und die Verwendung als Impfstoff-Adjuvans hat."Der weltweite Markt für Impfstoffadjuvantien belief sich im Jahr 2022 auf 1.350,6 Mio. USD und wird bis 2030 voraussichtlich 2.950,57 Mio. USD erreichen, mit einer CAGR von 13,37 %. Faktoren wie die zunehmende Verbreitung von Infektionskrankheiten, die Ausweitung von Impfprogrammen und Fortschritte bei der Entwicklung von Adjuvantien treiben die Marktexpansion voran. Darüber hinaus tragen die zunehmende Konzentration auf die Entwicklung von Impfstoffen gegen neu auftretende Krankheiten und die Notwendigkeit einer verbesserten Wirksamkeit und Sicherheit von Impfstoffen weiter zum Marktwachstum bei1.1 Databridge Marktforschung (2023)Informationen zur BioVaxys Technology Corp.BioVaxys Technology Corp. (www.biovaxys.com) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich der Verbesserung des Lebens von Patienten mit neuartigen Immuntherapien widmet, die auf seiner DPX-Immunbildungs-Technologieplattform und seiner HapTenix©-"Neoantigen"-Tumorzellkonstrukt-Plattform basieren, um Krebserkrankungen, Infektionskrankheiten, Antigen-Desensibilisierung für Nahrungsmittelallergien und andere immunologische Krankheiten zu behandeln. Durch einen differenzierten Wirkmechanismus liefert die DPX-Plattform Anweisungen an das Immunsystem, um eine spezifische, robuste und anhaltende Immunantwort zu erzeugen. Die klinische Pipeline des Unternehmens umfasst Maveropepimut-S (MVP-S), das auf der DPX-Plattform basiert und sich in der Phase IIB der klinischen Entwicklung für das fortgeschrittene rezidivierend-refraktäre diffuse großzellige B-Zell-Lymphom (DLBCL) und platinresistenten Eierstockkrebs befindet. MVP-S liefert antigene Peptide von Survivin, einem allgemein anerkannten Krebsantigen, das bei fortgeschrittenen Krebserkrankungen häufig übermäßig exprimiert wird, und liefert außerdem einen Aktivator des angeborenen Immunsystems und ein universelles CD4-T-Zell-Helfer-Peptid. MVP-S wurde gut vertragen und hat bei mehreren Krebsindikationen einen definierten klinischen Nutzen sowie die Aktivierung einer gezielten und anhaltenden, Survivin-spezifischen Anti-Tumor-Immunantwort gezeigt. BioVaxys entwickelt außerdem DPX+SurMAGE, eine duale zielgerichtete Immuntherapie, die antigene Peptide für die beiden Krebsproteine Survivin und MAGE-A9 kombiniert, um Immunreaktionen auf diese beiden unterschiedlichen Krebsantigene gleichzeitig auszulösen, DPX-RSV für Respiratorische Synzytialviren, DPX+rPA für die Prophylaxe von Erdnussallergien und BVX-0918, ein personalisierter immuntherapeutischer Impfstoff, der die firmeneigene HapTenix©-"Neoantigen"-Plattform für Tumorzellkonstrukte gegen refraktiven Eierstockkrebs im Spätstadium nutzt. Die Stammaktien von BioVaxys sind an der CSE unter dem Börsenkürzel "BIOV" notiert und werden an der Frankfurter Börse (FRA: 5LB), und in den USA (OTCQB: BVAXF) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.biovaxys.com und auf X und LinkedIn.IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATESGezeichnet "James Passin"James Passin, VorstandsvorsitzenderTelefon: +1 740 358 0555E-Mail: jpassin@biovaxys.comWarnhinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete InformationenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind, ohne Einschränkung, Aussagen in Bezug auf die zukünftige operative oder finanzielle Leistung des Unternehmens, sind zukunftsorientierte Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Worten wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, oder an Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "eintreten werden", "können", "könnten" oder "sollten". Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen an dem Tag wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, vor allem der Annahme, dass BioVaxys bei der Entwicklung und Erprobung von Impfstoffen erfolgreich sein wird. Diese Annahmen und Schätzungen werden vom Unternehmen zwar als vernünftig erachtet, unterliegen aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbedingten, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, darunter vor allem, aber nicht ausschließlich, dem Risiko, dass sich die Impfstoffe von BioVaxys nicht als wirksam erweisen und/oder nicht die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten. In Bezug auf das Geschäft von BioVaxys gibt es eine Reihe von Risiken, die die Entwicklung seiner biotechnologischen Produkte beeinträchtigen könnten. Dazu gehören unter anderem der Bedarf an zusätzlichem Kapital zur Finanzierung klinischer Studien, die fehlende Betriebserfahrung des Unternehmens, die Ungewissheit, ob seine Produkte den langen, komplexen und teuren Prozess der klinischen Studien und der behördlichen Zulassung neuer Medikamente, der für die Marktzulassung erforderlich ist, durchlaufen werden, die Ungewissheit, ob seine autologe Zellimpfstoff-Immuntherapie so entwickelt werden kann, dass sie sichere und wirksame Produkte hervorbringt, und, falls dies der Fall sein sollte, ob seine Impfstoffprodukte kommerziell akzeptiert werden und rentabel sind, die Ausgaben, Verzögerungen, Ungewissheiten und Komplikationen, mit denen biopharmazeutische Unternehmen in der Entwicklungsphase typischerweise konfrontiert sind, finanzielle und entwicklungsbezogene Verpflichtungen im Rahmen von Lizenzvereinbarungen, um ihre Rechte an ihren Produkten und Technologien zu schützen, die Erlangung und der Schutz neuer geistiger Eigentumsrechte und die Vermeidung von Verletzungen durch Dritte sowie ihre Abhängigkeit von der Herstellung durch Dritte.Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.