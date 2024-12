St. Peter-Ording (ots) -Sandstrände, salzige Luft und endlose Horizonte: Die Nordseeküste ist nicht nur ein Traumziel für Urlauber, sondern auch ein wunderbarer Ort zum Leben und Arbeiten. Wer schon immer davon geträumt hat, den Arbeitstag mit einem Spaziergang am Strand ausklingen zu lassen, findet im Nordsee-Internat in St. Peter-Ording eine einzigartige Gelegenheit. Hier verbinden sich berufliche Erfüllung und Lebensqualität inmitten einer der schönsten und beliebtesten Regionen Deutschlands.Die Nordseeküste ist ein Ort der Sehnsucht: Kilometerlange Sandstrände, das Rauschen der Wellen, die salzige Brise und das Weltnaturerbe Wattenmeer prägen diese einzigartige Region. Wer hier lebt, genießt nicht nur eine beeindruckende Landschaft, sondern auch ein besonderes Lebensgefühl. Ob ausgedehnte Spaziergänge am Deich, Wassersport oder einfach die Ruhe, die nur das Meer bieten kann - die Nordsee ist weit mehr als ein Urlaubsziel. Hier wird jeder Tag zu einem kleinen Abenteuer, und die Verbindung zur Natur sorgt für eine besondere Lebensqualität.Doch die Region hat nicht nur für Erholungssuchende viel zu bieten. St. Peter-Ording, bekannt für seine Pfahlbauten und den weitläufigen Strand, ist auch ein Ort, an dem sich berufliche Chancen und Lebensqualität vereinen. Besonders das traditionsreiche Nordsee-Internat bietet tolle Möglichkeiten, beruflich und persönlich anzukommen.Ein Arbeitsplatz mit Herz und PerspektiveDas Nordsee-Internat in St. Peter-Ording ist eine Besonderheit. Der von großen Trägern der Sozialwirtschaft getragene Verein ist ein Zuhause für bis zu 100 SchülerInnen, die hier nicht nur lernen, sondern auch leben und wachsen. Die InternatsschülerInnen besuchen hier, gemeinsam mit den ortsansässigen SchülerInnen, die öffentlichen Schulen der Region. Schule und Internat sind daher bewusst getrennt und unabhängig voneinander.Einige der SchülerInnen bringen besondere gesundheitliche Bedürfnisse mit, weshalb die Betreuung und die Organisation des Internatslebens von besonderer Bedeutung sind. Um den Kindern und Jugendlichen ein echtes Zuhausegefühl zu geben, arbeiten die Mitarbeitenden des Internats Hand in Hand - sei es als Pädagoge, Verwaltungsmitarbeiterin, Reinigungskraft oder Hausmeister.Das Internat verbindet dabei Tradition mit einem modernen Ansatz. Neben dem klassischen Internatsbetrieb für Selbstzahler aus Deutschland und aller Welt ist es auch eine anerkannte Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung mit 50 stationären Plätzen. Ab 2025 wird das stationäre Angebot der Jugendhilfe durch acht Plätze für die Inobhutnahme des Kreises erweitert. Das Team arbeitet zudem eng mit Betrieben der Region, Berufsschulen und weiteren Leistungsträgern zusammen, um den Übergang von Schule zur beruflichen Ausbildung oder zum direkten Berufseintritt zu erleichtern.Warum das Nordsee-Internat als Arbeitgeber überzeugtDas Arbeiten im Nordsee-Internat ist mehr als ein gewöhnlicher Job. Es ist eine wertvolle berufliche Aufgabe mit einer Bedeutung für unsere Gesellschaft. Wir erziehen und fördern die Zukunft unserer zukünftigen Gesellschaft, unsere heutige Jugend.Der Arbeitsplatz direkt am Deich ist nicht nur ein Traum für Natur- und Meerliebhaber, sondern bietet auch eine Vielzahl an Vorteilen. Vom sicheren Arbeitsplatz über Urlaubs- und Weihnachtsgeld bis hin zu vergünstigten Mahlzeiten in der Mensa wird viel dafür getan, dass sich die Mitarbeitenden wohlfühlen. Regelmäßige Teamevents, wie Sommergrillen oder Ausflüge, fördern den Zusammenhalt, und ein betriebliches Gesundheitsmanagement sorgt dafür, dass auch das Wohlbefinden nicht zu kurz kommt.Die Lage des Internats ist ein weiterer Pluspunkt. St. Peter-Ording bietet ländliche Ruhe und Natur pur, bleibt dabei aber gut angebunden - Städte wie Hamburg, Flensburg oder Husum sind schnell erreichbar. Wer Unterstützung bei der Wohnungssuche benötigt, findet hier ebenfalls Hilfe. Sogar günstige Mitarbeiterwohnungen des Trägers, direkt in St. Peter-Ording, stehen nach Verfügbarkeit bereit.Gesucht: Menschen mit Herz und EngagementDas Nordsee-Internat sucht für den Ausbau des Geschäftsbereichs neue Kolleginnen und Kollegen, die mit Herz und Engagement Teil dieses besonderen Teams werden möchten.Wir suchen qualifiziertes pädagogisches Personal, welches den Anforderungen des § 19 KJVO unseres Bundeslands genügt. Dies sind z.B. staatlich anerkannte ErzieherInnen, HeilpädagogInnen, Heilerziehungspfleger, SozialpädagogInnen und Sozialarbeiter. Dies Aufzählung ist nicht abschließend.Wer sich nach einem erfüllenden Beruf und einem Leben am Meer sehnt, findet hier genau das Richtige.Mehr Informationen zu den offenen Stellen und dem Arbeiten am Nordsee-Internat St. Peter-Ording finden Sie unter www.nordsee-internat.de/karriere (https://www.nordsee-internat.de/karriere).Kontakt:Nordsee-Internat gGmbHPestalozzistraße 7225826 St. Peter-Ording+49 4863 - 47 11 - 0bewerbung@nsi-spo.dewww.nordsee-internat.dePressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.de