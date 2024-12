Der US-Dollar (USD) tendiert im Vorfeld des US-Arbeitsmarktberichts leicht fester. Nachdem er am Donnerstag auf breiter Front an Boden verloren hatte, scheuten die Märkte davor zurück, den USD im Vorfeld der Arbeitsmarktdaten weiter unter Druck zu setzen (und einige wichtige Unterstützungsmarken zu durchbrechen), so Shaun Osborne, Chief FX Strategist ...

