DJ Startorius bestellt Michael Grosse ab Juli 2025 zum CEO

DOW JONES--Der Labor- und Pharmaausrüster Sartorius hat in Michael Grosse einen Nachfolger für seinen scheidenden CEO Joachim Kreuzburg gefunden. Der Aufsichtsrat ernannte den promovierten Maschinenbauingenieur Grosse in seiner Sitzung am Freitag mit Wirkung zum 1. Juli 2025 zum Vorstandsvorsitzenden, wie der DAX-Konzern mitteilte. Sein Vertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren. Kreuzburg hatte im Sommer angekündigt, nach mehr als zwanzig Jahren als Vorstandvorsitzender keine weitere Amtszeit anzustreben und seinen bis November 2025 laufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen.

Grosse war der Mitteilung zufolge in den vergangenen zwanzig Jahren in verschiedenen Führungs- und Vorstandspositionen der Verpackungsindustrie für die Pharma- und Lebensmittelbranche tätig. In den Jahren 2020 bis 2023 führte er als Vorsitzender der Geschäftsführung und CEO die Syntegon Technology GmbH, die 2019 aus der Bosch-Gruppe ausgegliedert worden war. Zuvor arbeitete Grosse langjährig beim Schweizer Unternehmen Tetra Pak, seit 2006 als Mitglied des Vorstands. Vor seinem Einstieg bei Tetra Pak war Grosse in der Automobilindustrie bei BMW und Ford tätig.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2024 12:37 ET (17:37 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.