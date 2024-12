Lululemon Athletica-Aktien konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 18,42 Prozent der Top-Performer im Nasdaq 100. "lululemon ist eine technische Sportbekleidungsmarke, die Ausstattung für Yoga, Laufen, Training und alles dazwischen designt." Zum Redaktionsschluss notiert die Aktie bei 408,31 USD, das Tageshoch hat man mit 409,20 USD an der Nasdaq gesehen. Seit einem Tief im August befindet sich die Aktie in einem Aufwärtstrend. ...

