The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.12.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.12.2024ISIN NameKYG1330L1059 BLUE OCEAN ACQ.A DL-,0001US46647PCT12 JPMORG.CHASE 21/25 FLRXS1731882186 ROADSTER FIN. 17/29