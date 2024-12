Berlin - Der Gründer des Meinungsforschungsinstituts Forsa, Manfred Güllner, warnt den Unions-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz (CDU) davor, bei der Frage nach einem möglichen grünen Koalitionspartner immer wieder hin und her zu rudern.Der "Bild" (Samstagsausgabe) sagte Güllner: "Der Zickzackkurs von Friedrich Merz erscheint nicht sonderlich klug. Die Leute wollen Klarheit, die er so nicht liefert. Man kann das in seinen persönlichen Werten ablesen: die gehen runter."Güllner erklärte, das Gegenbeispiel sei der CSU-Vorsitzende Markus Söder. Er bringe die CSU mit "klarer Kante" auf derzeit 44 bis 45 Prozent in Bayern für die Bundestagswahl.