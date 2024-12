Der Biotechnologie-Konzern CEL-SCI verzeichnete am 6. Dezember 2024 einen signifikanten Rückgang an der Börse. Der Aktienkurs fiel um 12,25 Prozent auf 0,469 EUR, was die anhaltende Abwärtsbewegung des Unternehmens weiter verstärkt. Die Marktkapitalisierung des in Vienna, Virginia, ansässigen Unternehmens beläuft sich aktuell auf 32,3 Millionen EUR bei 63,8 Millionen ausstehenden Aktien.

Monatliche Performance zeigt negative Tendenz

Die negative Entwicklung spiegelt sich auch in der monatlichen Performance wider, die einen Verlust von 13,32 Prozent aufweist. Der aktuelle Kurs liegt 10,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Tief, was die herausfordernde Situation des Unternehmens unterstreicht.

