Bukarest - Die Präsidentenwahl in Rumänien muss wiederholt werden. Das entschied das Verfassungsgericht des Landes nach Kontroversen um den in der ersten Wahlrunde erstplatzierten rechtsextremen und kremlfreundlichen Kandidaten Calin Georgescu. Zudem müssen alle Kandidaturen neu geprüft werden. Eine Begründung will das Gericht nachreichen. Wann eine neue Wahl stattfinden wird, steht noch nicht fest. Dies müsse die neue Regierung entscheiden, die ...

