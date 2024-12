Der Maximalgewinn hat sich bei diesem Trading-Tipp auf 18,64 Prozent erhöht, mit 15,66 USD wurde das RuMaS-Kursziel am Mittwoch fast erreicht. Am Donnerstag gab der "Spezialist für die Automatisierung von Softwareprozessen" nachbörslich Zahlen für das dritte Quartal bekannt. Am Freitag fiel die Aktie zunächst deutlich zurück, erholte sich aber im Tagesverlauf rasch wieder. Wir heben unser Kursziel auf 18,00 USD an, halten aber wegen der Volatilität ...

