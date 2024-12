DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: De.mem: Kleinere M&A-Transaktionen oft lohnender

Frankfurt (pta/08.12.2024/08:00) - In den Medien wird hochpreisigen Unternehmensübernahmen in der Regel mehr Aufmerksamkeit geschenkt als kleineren Transaktionen. Nicht immer erfüllen die Big Deals die Erwartungen der Beteiligten.

Danahers Veralte-Spin-off: Hohe Bewertungen in der Wasserbranche

Für die Manager großer Unternehmen mag es insbesondere in Niedrigzinsphasen verlockend sein, andere große Unternehmen zu übernehmen - entweder, um schnell zu wachsen oder das eigene Geschäft auf einfache Weise zu diversifizieren. Im Herbst vergangenen Jahres gab es in der Wasserbranche eine besonders große Transaktion in Form eines Spin-Off zu vermelden. Die Veralto Corporation (ISIN: US92338C1036) entstand durch die Abspaltung des Geschäftsbereichs Environmental & Applied Solutions der Danaher Corporation (ISIN: US2358511028). Um beiden Unternehmen eine fokussiertere strategische Ausrichtung zu ermöglichen, erhielten Danaher-Aktionäre für je drei gehaltene Danaher-Aktien eine Veralto-Aktie. Laut einer Branchenanalyse der US-Investmentbank Baird wurde der damalige Spin-Off mit 20,9 Mrd. Dollar und dem 16-fachen EBITDA bewertet.

De.mem: Strategische Übernahmen zu attraktiven Bewertungen

Grundsätzlich kann man feststellen, dass bei der Übernahme kleinerer Unternehmen häufig andere Maßstäbe gelten. Das australische Unternehmen De.mem (ISIN: AU000000DEM4) behauptet sich mittlerweile seit mehr als zehn Jahren in der Wasserbranche, indem es seinen Kunden dezentrale Wasser- und Abwasserreinigungsanlagen anbietet. Während dieses Zeitraums hat die börsennotierte Gesellschaft bereits mehrere Unternehmen erfolgreich übernommen. Diese Übernahmen zeichneten sich durch besonders attraktive Bewertungskennzahlen aus.

Im Jahr 2019 bezahlte De.mem bspw. für das deutsche Unternehmen Geutec (Spezialchemikalien) damals das 0,7-fache dessen Jahresumsatzes und das 5,1-fache seines EBITDA. Dadurch gelang zum einen die geographische Diversifikation in Richtung Europa und zum anderen erzielte man durch die Übernahme eine Erweiterung des eigenen Produkt- und Serviceangebots. Außerdem führte dies zu einem verstärkten Cross-Selling.

Im selben Jahr erfolgte zudem die Übernahme der australischen Pumptech Tasmania, die sich auf Pump- und Behandlungssysteme spezialisiert hat. Auch hier fielen die Kennzahlen der Übernahme angesichts eines bezahlten Umsatzmultiplikatoren von 0,4 bzw. 5,0-fachen EBITDA attraktiv aus. Dadurch gelang die Expansion in die Region Tasmanien sowie der Zugang zu Industriekunden aus der Lebensmittel- bzw. Getränkeindustrie.

Mit dem im australischen Perth beheimateten Unternehmen Capic wurde 2021 ein weiterer Spezialchemikalienanbieter übernommen und das 1,3-fache des Jahresumsatzes bzw. das 7,3-fache des EBITDA bezahlt. Als Kaufargumente erwiesen sich hier die folgenden Aspekte: Expansion nach Westaustralien sowie die Erweiterung des Produktportfolios mit Spezialchemikalien, die bis dahin von anderen Herstellern bezogen wurden.

Über attraktive Kennzahlen verfügten auch die beiden jüngsten Übernahme zweier australischer Pumpenanbieter durch De.mem. Bei Stevco Seals & Pumps entsprach im Jahr 2022 der Kaufpreis dem 0,7-Umsatzvielfachen (bzw. 4,5x EBITDA) und im April 2024 wurde die Border Pumpworks zum 0,4-fachen des Umsatzes und dem Vierfachen des EBITDA erworben.

De.mem ist mit gezielten Übernahmen erfolgreich

Gut zu wissen: Sämtliche oben erwähnten Übernahmen haben insgesamt zu Ergebnissteigerungen geführt. Als attraktiv stuft De.mem potenzielle Übernahmekandidaten ein, wenn diese profitabel sind, langjährige Kundenbeziehungen aufweisen, wiederkehrende Umsätze erzielen, hohe Gewinnmargen erwirtschaften sowie mit Blick auf die Marktregion, das Produktportfolio oder die Kundenstruktur eine Diversifikation ermöglichen. Last, but not least sollte aber nicht nur die fundamentale Qualität des Unternehmens, sondern auch dessen Preis stimmen. Seit 2018 hat De.mem durch gezielte Akquisitionen den Anteil wiederkehrender Umsätze auf 90 Prozent gesteigert und die Bruttomarge auf 40 Prozent nahezu verdoppelt.

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com/ Land: Australien

Links: https://demembranes.com/investors/

