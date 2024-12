BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU will nach Angaben von Generalsekretär Carsten Linnemann nach der Neuwahl Personal in der Bundesverwaltung abbauen. "In den Ministerien können wir die Zahl der Beschäftigten sozialverträglich reduzieren", sagte Linnemann der "Augsburger Allgemeinen". "Ich setze mich dafür ein, dass wir dazu in unserem Wahlprogramm konkrete Prozentzahlen nennen. An denen lassen wir uns dann messen. Es wird konkret sichtbar, was wir machen."

Seit Jahrzehnten schrieben sich die Parteien den Bürokratieabbau in ihre Wahlprogramme, sagte Linnemann weiter. Doch niemand habe den Mut, es konkret anzugehen. Die Ministerialbürokratie sei Teil der überbordenden Bürokratie in Deutschland. "Wenn ich immer mehr Stäbe habe, immer mehr Regierungsbeauftragte, dann habe ich am Ende immer mehr Bürokratie."/mee/DP/he