ISTANBUL (dpa-AFX) - Geflüchtete aus Syrien haben im Nachbarland Türkei euphorisch den Sturz von Machthaber Baschar al-Assad gefeiert. Zahlreiche Menschen versammelten sich unter anderem vor der Fatih-Moschee in der Metropole Istanbul und schwenkten Flaggen der Opposition. Auch in der Stadt Gaziantep, nahe der syrischen Grenze feierten Flüchtlinge Medienberichten zufolge.

Als Nachbarland hat die Türkei weltweit die meisten syrischen Flüchtlinge aufgenommen, zurzeit leben dort nach UN-Angaben noch rund drei Millionen Vertriebene aus Syrien. Die meisten kommen offiziellen Angaben zufolge aus der zweitgrößten syrischen Stadt Aleppo.

Zahlreiche syrische Kinder wurden seit Beginn des Bürgerkriegs 2011 in der Türkei geboren. Sie haben ihr Heimatland noch nie gesehen. Rund 240 000 Syrer haben nach Angaben des Innenministeriums inzwischen die türkische Staatsbürgerschaft angenommen.

Die Akzeptanz für Syrer in der Türkei ist in den letzten Jahren gesunken. Präsident Recep Tayyip Erdogan ist deswegen innenpolitisch unter Druck geraten. Sein erklärtes Ziel ist, dafür zu sorgen, dass zumindest ein Teil der Syrer in ihr Heimatland zurückkehren kann./jam/DP/he