Bis 2021 war Spanien der zweitgrößte Tomatenlieferant an Großbritannien, wurde in diesem Jahr jedoch von Marokko überholt und der Abstand vergrößert sich weiterhin, von 67,42 % in dem Jahr 2021 auf 89 % mehr in der Saison 2023/24, berichtet Hortoinfo. Bildquelle: Pixabay Marokkanische Tomaten haben Spanien endgültig von dem britischen Tomatenmarkt...

Den vollständigen Artikel lesen ...