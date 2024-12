EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

Stabilus SE bestätigt vorläufige Zahlen für GJ2024, gibt Dividendenvorschlag von 1,15 Euro und Prognose für GJ2025 bekannt



09.12.2024 / 07:00 CET/CEST

CORPORATE NEWS Stabilus SE bestätigt vorläufige Zahlen für GJ2024, gibt Dividendenvorschlag von 1,15 Euro und Prognose für GJ2025 bekannt Stabilus bestätigt vorläufige Zahlen: Umsatzum 7,5% auf 1.305,9 Mio. € gesteigert (GJ2023: 1.215,3 Mio. €) Bereinigtes EBIT[1] bei 157,1 Mio. € nach 158,4 Mio. € im Vorjahr, entsprechend einer bereinigten EBIT-Marge von 12,0% Ergebnis von 72,0 Mio. € (GJ2023: 103,3 Mio. €) und bereinigter Free Cashflow (Adj. FCF[1]) von 132,8 Mio. € (GJ2023: 107,3 Mio. €) Prognose für GJ2025 bei 1,3 Mrd. € bis 1,45 Mrd. € bei Umsatz, bereinigter EBIT-Marge von 11-13% und bereinigtem Free Cashflow von 90 Mio. € bis 140 Mio. €- größere Bandbreite reflektiert Volatilität der Zielbranchen Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung Dividendenausschüttung von 1,15 Euro je Aktie vor (GJ2023: 1,75 Euro) Koblenz, 9. Dezember 2024 - Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien, hat die am 11. November 2024 veröffentlichten vorläufigen Finanzkennzahlen für das am 30. September abgelaufene Geschäftsjahr 2024 bestätigt und heute ihren Geschäftsbericht 2024 veröffentlicht. In einem wirtschaftlich sehr herausfordernden Umfeld hat das Unternehmen seinen Umsatz um 7,5% auf 1.305,9 Mio. € gesteigert. Einen wesentlichen Anteil hatte dabei die erstmalige Konsolidierung von Destaco im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024. Mit einer bereinigten EBIT-Marge von 12,0% hat Stabilus damit die im Juni 2024 angepasste Prognose für das Geschäftsjahr erfüllt. Auf Basis des im GJ2024 erzielten Gewinns von 72,0 Mio. € (GJ2023: 103,3 Mio. €) schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der für den 5. Februar 2025 angesetzten Hauptversammlung eine Dividendenauszahlung in Höhe von 1,15 € je Aktie vor (GJ2023: 1,75 € je Aktie). Dies entspricht insgesamt einer Dividendenausschüttung in Höhe von 28,4 Mio. € (GJ2023: 43,2 Mio. €) und einer Ausschüttungsquote von ca. 40% (GJ2023: 42%). Damit bewegt sich das Unternehmen am oberen Rand der vorgesehenen Ausschüttungsquote zwischen 20 und 40% des Gewinns. Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: "In einem makroökonomisch für uns und unsere Kunden sehr anspruchsvollen Jahr hat sich Stabilus erneut als resilient erwiesen. Wir sehen uns damit in unserer Strategie der Diversifizierung bestätigt: Der Ausbau des Industriegeschäftes hat sich gerade in diesem schwierigen Marktumfeld bewährt. Wir setzen darauf, dass wir mit diesem ausgewogenen Profil auch im Geschäftsjahr 2025 den Herausforderungen des Marktes begegnen können und erwarten eine solide Geschäftsentwicklung. Unsere Prognose für das laufende Geschäftsjahr berücksichtigt die anhaltende Volatilität in unseren Zielbranchen. Die strukturellen Trends, von denen unsere Lösungen zur Bewegungssteuerung profitieren, sind intakt. Wir investieren weiterhin in Innovationen, um unseren Wettbewerbsvorsprung aufrechtzuerhalten." Stefan Bauerreis, CFO von Stabilus, sagte: "Trotz des schwierigen Marktumfeldes konnten wir die sehr hohe Profitabilität der Gruppe aufrechterhalten und wollen hieran auch unsere Aktionäre mit einer Dividende am oberen Ende der langfristig definierten Ausschüttungsquote teilhaben lassen. Mit Blick auf die Bilanz bleibt unsere Priorität die Reduzierung unseres Nettoverschuldungsgrads, den wir in den kommenden Jahren deutlich unter zwei senken wollen." APAC im GJ2024 weiterhin wachstumsstark In der Region Asien-Pazifik verzeichnete Stabilus ein starkes Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr von 16,1% auf 311,5 Mio. € (GJ2023: 268,2 Mio. €), während das Wachstum in den Regionen EMEA mit 5,8% auf 525,5 Mio. € (GJ2023: 496,6 Mio. €) und in der Region Americas mit 4,1% auf 469,0 Mio. € (GJ2023: 450,5 Mio. €) solide ausfiel. In den letztgenannten Regionen kompensierte die Konsolidierung von Destaco einen organischen Umsatzrückgang. Automotive Powerise weiterhin wachstumsstärkste Geschäftseinheit Nach Geschäftseinheiten verzeichnete Stabilus im Geschäftsjahr 2024 bei Automotive Powerise ein organisches Umsatzwachstum von 3,3% auf 438,8 Mio. € (GJ2023: 429,3 Mio.€) und bei Automotive Gas Spring einen organischen Anstieg von 1,4% auf 349,5 Mio. € (GJ2023: 341,4 Mio. €). Die Geschäftseinheit Industrial Components verzeichnete einen organischen Umsatzrückgang von 2,7% im GJ2024. Die Geschäftseinheit Industrial Automation, in der Destaco abgebildet wird, erzielte nach Erstkonsolidierung im zweiten Halbjahr GJ2024 einen Umsatz von 95,4 Mio. €.

Nach Marktsegmenten betrachtet führte die Erstkonsolidierung von Destaco zu einem kräftigen Umsatzanstieg bei Industrial Machinery & Automation. Positiv entwickelten sich auch die Bereiche Aerospace, Marine & Rail (AMR) und Health, Recreation & Furniture (HRF). Automotive (AGS und APR) konnte insbesondere aufgrund eines guten ersten Halbjahres das Geschäftsjahr mit einem leichten Wachstum abschließen. In den anderen Marktsegmenten kam es zu Umsatzrückgängen im Geschäftsjahr 2024. Bereinigte EBIT-Marge von 12,0% im GJ2024 Im GJ2024 betrug das bereinigte betriebliche Ergebnis (bereinigtes EBIT) 157,1 Mio. €, nach 158,4 Mio. € im GJ2023. Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 12,0% nach 13,0% im Vorjahr. Der Gewinn verzeichnete mit 72,0 Mio. € (GJ2023: 103,3 Mio. €) einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr, was insbesondere in Abschreibungen aus der Destaco-Kaufpreisallokation, akquisitionsbedingten Zinsaufwendungen sowie höheren Steuern nach einmaligen Sondereffekten im Geschäftsjahr 2023 begründet ist. Prognose GJ2025 von 1,3-1,45 Mrd. € bei Umsatz und bereinigter EBIT-Marge von 11-13% Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Stabilus einen Umsatz von 1,3 Mrd. € bis 1,45 Mrd. € sowie eine bereinigte EBIT-Marge von 11% bis 13%. Zudem prognostiziert Stabilus erstmalig eine Spanne für den bereinigten Free Cashflow, der in einer Bandbreite von 90 Mio. € bis 140 Mio. € erwartet wird. Die Prognose reflektiert dabei die anhaltende Volatilität in den Zielbranchen von Stabilus. Der Geschäftsbericht 2024, in dem sich unter anderem ein Interview mit Stefan Eggers, dem Leiter der Stabilus-Business-Unit Industrial Automation (Destaco), findet, steht auf der Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de zum Download zur Verfügung. ________________________ [1] Siehe Definition/Berechnung der Kennzahlen bereinigtes EBIT und bereinigter freier Cashflow (Adj. FCF) in unseren aktuellen Finanzberichten und Ergebnispräsentationen, bspw. in unserem Geschäftsbericht 2024, S. 48 ff., auf unserer Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de . Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: stabilus@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications Über Stabilus Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit achttausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im MDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de . Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.



