Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 20.405 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten BASF, Mercedes-Benz und Porsche, am Ende Rheinmetall, Zalando und SAP."An den Börsen der Eurozone beginnt mit dem heutigen Handelstag das Warten auf die EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Dass die EZB am Donnerstag erneut an der Zinsschraube drehen wird, ist Konsens." Wichtiger werde einmal mehr der Ausblick sein. "Aktuell rechnen die Börsianer auch für die vier Zinssitzungen danach mit einem 0,25-Prozent-Schritt nach unten." In diesem Zusammenhang würden die aktualisierten Wachstums- und Inflationsprognosen der EZB von hoher Bedeutung sein, so Altmann.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0560 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9470 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 71,97 US-Dollar; das waren 85 Cent oder 1,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.